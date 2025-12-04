एमबापे के दम पर मैड्रिड ने बिलबाओ को रौंदा, आर्सेनल ने शीर्ष पर पांच अंक की बढ़त बनाई

मैड्रिड, एपी: स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बुधवार रात काइलियन एमबापे के दो गोल की बदौलत रीयल मैड्रिड ने एथलेटिक बिलबाओ को 3-0 से हराकर पिछले तीन मैच से जीत हासिल नहीं कर पाने का सिलसिला खत्म किया। एडुआर्डो कैमाविंगा ने भी एमबापे की मदद से मैड्रिड के लिए एक गोल किया। इस जीत के साथ मैड्रिड लीग की अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज बार्सिलोना से अब सिर्फ एक अंक पीछे रह गया है।

एमबापे ने सभी प्रतियोगिताओं में अपने पिछले तीन मैचों में सात गोल किए हैं। उन्होंने गिरोना के विरुद्ध एक गोल किया था और ओलंपियाकोस के विरुद्ध चैंपियंस लीग के मैच में 4-3 की जीत में चार गोल दागे थे। एमबापे ने बुधवार को बिलबाओ के विरुद्ध सातवें मिनट में अपना पहला गोल किया। कैमाविंगा ने 42वें मिनट में एमबापे की मदद से बढ़त दोगुनी कर दी। जबकि 59वें मिनट में एमबापे ने अपना दूसरा गोल दागा।

इंग्लिश प्रीमियर लीग आर्सेनल ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में ब्रेंटफोर्ड पर 2-0 की जीत के साथ शीर्ष पर रहते हुए पांच अंक की बढ़त हासिल कर ली है। इसमें मिकेल मेरिनो ने 11वें और बुकायो साका ने स्टापेज टाइम में एक-एक गोल किया। इस जीत से आर्सेनल का सभी प्रतियोगिताओं में अजेय अभियान अब 18 मैचों तक बढ़ गया है।

वहीं, लिवरपूल एनफील्ड में अंतिम क्षण में आत्मघाती गोल की मदद से संदरलैंड के साथ 1-1 से ड्रा खेल सका। इससे गत चैंपियन लिवरपूल आठवें स्थान पर पहुंच गया। लिवरपूल के स्टार फारवर्ड मोहम्मद सलाह को लगातार दूसरे मैच में शुरुआती लाइनअप से बाहर रखने पर कोच आर्ने स्लाट आलोचकों के निशाने पर हैं। अन्य मुकाबले में चेल्सी को लीड्स के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा।