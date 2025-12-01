भारत ने रोमांचक मैच में ईरान को दी पटखनी, AFC U-17 एशियन कप के लिए किया क्वालीफाई
भारतीय अंडर-17 टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए मजबूत प्रतिद्वंद्वी ईरान को 2-1 से मात देकर एएफसी अंडर-17 एशियन कप के लिए क्वालीफाई किया। दूसरे हाफ में अहम गोल निर्णायक साबित हुआ। भारतीय टीम ने आक्रामक ईरान का डटकर मुकाबला किया और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम भले ही संघर्ष कर रही हो, लेकिन जूनियर टीम ने जानदार प्रदर्शन करते हुए एएफसी अंडर-17 एशियन कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
भारतीय अंडर-17 टीम ने मजबूत प्रतिद्वंद्वी ईरान को 2-1 से मात दी। यहां क्वालीफायर्स के आखिरी दौर में भारत ने ईरान के आक्रामक रवैये को करीब 40 मिनट तक नियंत्रित रखा ताकि मुकाबला अपने नाम कर सके।
भारत के लिए अहम मुकाबला
यह मुकाबला इसलिए अहम रहा क्योंकि भारत ने एक गोल से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की। दरअसल, भारत और ईरान के बीच रविवार को अहमदाबाद के एका एरीना में ग्रुप-डी का मुकाबला खेला जा रहा था। भारत ने दूसरे हाफ में गोल दागा, जो कि निर्णायक साबित हुआ और इस तरह उसने एएफसी अंडर-17 एशियन कप के लिए क्वालीफाई किया।
2026 में सऊदी अरब में एएफसी अंडर-17 एशियन कप का आयोजन होगा। भारत टूर्नामेंट के इतिहास में 10वीं बार शिरकत करेगा। याद दिला दें कि ईरान सात अंक के साथ मैदान पर उतरा और उसे बढ़ने के लिए केवल ड्रॉ की दरकरा थी। वहीं, भारत के चार अंक थे और उसे जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए था।
भारत ने कैसे हासिल की बढ़त
याद दिला दें कि मैच के 19वें मिनट में ईरान के अमीरेजा वालीपूर ने गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। भारत को हाफ टाइम से ठीक पहले पेनल्टी मिली, जिस पर दलालमुओन गांगटे के गोल के जरिये स्कोर 1-1 से बराबर किया। फिर 52वें मिनट में गुनलीबा वांखीराकपम ने गोल दागकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। यही मैच का निर्णायक गोल साबित हुआ।
भारत के कड़े 40 मिनट
52वें मिनट में गोल होने के बाद अगले 40 मिनट में भारतीय टीम ने ईरान के आक्रामक प्रहारों का डटकर मुकाबला किया और उसे सफलता हासिल नहीं करने दी। भारतीय युवाओं ने जब भी अपने पाले में गेंद आती देखी तो पहली ही बार में क्लीयर कर दी, जिससे ईरान कोई मौका नहीं बना पाया। मैच समाप्त होने के बाद भारतीय टीम ने जीत का जोरदार जश्न मनाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।