हैरी केन ने जड़ा गोल का 'शतक', ब्रेमेन को 4-0 से हराया

म्यूनिख, एपी। हैरी केन ने शुक्रवार को वर्डर ब्रेमेन के खिलाफ 4-0 से जीत दर्ज करने वाले जर्मन चैंपियन बायर्न म्यूनिख के लिए अपने 104वें मैच में 99वां और 100वां गोल किया। केन ने सभी प्रतियोगिताओं में बायर्न के लिए 100 गोल करने के आंकड़े तक पहुंचने के लिए दो दिग्गजों से एक मैच कम खेला।

इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2011 में रीयल मैड्रिड के लिए 100 गोल करने के लिए 105 मैच खेलने पड़े थे और एरलिंग हालैंड ने पिछले साल मैनचेस्टर सिटी के लिए अपना 100वां गोल भी अपने 105वें मैच में किया था। केन ने कहा, सच कहूं तो यह मेरे लिए भी अविश्वसनीय है। बेशक, इस महान क्लब के लिए 100 गोल करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अब अगला लक्ष्य है और उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द एक और सौ गोल कर सकूं।

मैच में केन ने 45वें मिनट में मार्को फ्रीडल द्वारा फाउल किए जाने के बाद पेनाल्टी पर अपना पहला गोल किया और 65वें मिनट में लुइस डियाज के पास से दूसरा गोल करके 3-0 की बढ़त बना ली। वहीं, कोनराड लेमर ने 87वें मिनट में स्कोर 4-0 कर दिया। केन ने 2025-26 में बायर्न के लिए अब तक आठ मैचों में 15 गोल किए हैं।