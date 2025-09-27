Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हैरी केन ने जड़ा गोल का 'शतक', ब्रेमेन को 4-0 से हराया

    By Agency Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:56 PM (IST)

    हैरी केन ने शुक्रवार को वर्डर ब्रेमेन के खिलाफ 4-0 से जीत दर्ज करने वाले जर्मन चैंपियन बायर्न म्यूनिख के लिए अपने 104वें मैच में 99वां और 100वां गोल किया। केन ने सभी प्रतियोगिताओं में बायर्न के लिए 100 गोल करने के आंकड़े तक पहुंचने के लिए दो दिग्गजों से एक मैच कम खेला।

    prefferd source google
    Hero Image
    Harry Kane ने पूरा किया गोल का शतक। फाइल फोटो

     म्यूनिख, एपी। हैरी केन ने शुक्रवार को वर्डर ब्रेमेन के खिलाफ 4-0 से जीत दर्ज करने वाले जर्मन चैंपियन बायर्न म्यूनिख के लिए अपने 104वें मैच में 99वां और 100वां गोल किया। केन ने सभी प्रतियोगिताओं में बायर्न के लिए 100 गोल करने के आंकड़े तक पहुंचने के लिए दो दिग्गजों से एक मैच कम खेला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2011 में रीयल मैड्रिड के लिए 100 गोल करने के लिए 105 मैच खेलने पड़े थे और एरलिंग हालैंड ने पिछले साल मैनचेस्टर सिटी के लिए अपना 100वां गोल भी अपने 105वें मैच में किया था। केन ने कहा, सच कहूं तो यह मेरे लिए भी अविश्वसनीय है। बेशक, इस महान क्लब के लिए 100 गोल करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अब अगला लक्ष्य है और उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द एक और सौ गोल कर सकूं।

    मैच में केन ने 45वें मिनट में मार्को फ्रीडल द्वारा फाउल किए जाने के बाद पेनाल्टी पर अपना पहला गोल किया और 65वें मिनट में लुइस डियाज के पास से दूसरा गोल करके 3-0 की बढ़त बना ली। वहीं, कोनराड लेमर ने 87वें मिनट में स्कोर 4-0 कर दिया। केन ने 2025-26 में बायर्न के लिए अब तक आठ मैचों में 15 गोल किए हैं।

    ला लीगा में एस्पेनियोल को खेलना पड़ा ड्रा

    स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एस्पेनियोल का शानदार शुरुआती प्रदर्शन तब रुक गया जब गिरोना के गोलकीपर पाऊलो गैजानिगा ने शुक्रवार को 0-0 के ड्रा में अपनी टीम को एक पाइंट दिलाया। एस्पेनियोल चौथे स्थान पर था और जीत से वह तीसरे स्थान पर पहुंच सकता था, तब रीयल मैड्रिड और बार्सिलोना ही उससे आगे होते। हालांकि, एस्पेनियोल ने बिना जीत वाली गिरोना के खिलाफ 20 शाट लगाए लेकिन इस सीजन में उसे अपना पहला गोलरहित ड्रा खेलना पड़ा।

    यह भी पढ़ें- बिली विगर की मैच के दौरान ब्रेन इंजरी से मौत, गोलकीपर की गलती के बावजूद बार्सिलोना की जीत