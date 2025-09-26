आर्सेनल के पूर्व खिलाड़ी बिली विगर की इंग्लैंड में फुटबॉल मैच के दौरान मस्तिष्क में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। उसके क्लब चिचेस्टर सिटी ने गुरुवार को उसकी मौत की पुष्टि की। वहीं बार्सिलोना ने स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रमोटेड क्लब ओविडो के खिलाफ अपने गोलकीपर जोआन गार्सिया की गलती के बावजूद वापसी करते हुए 3-1 से जीत हासिल की।

मैड्रिड, एपी। बार्सिलोना ने स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रमोटेड क्लब ओविडो के खिलाफ अपने गोलकीपर जोआन गार्सिया की गलती के बावजूद वापसी करते हुए 3-1 से जीत हासिल की। बार्सिलोना ने दूसरे हाफ में एरिक गार्सिया, राबर्ट लेवांदोवस्की और रोनाल्ड अराउजो के तीन गोल की बदौलत छह लीग मैचों में पांचवीं जीत दर्ज की।

पहले हाफ के 33वें मिनट में गार्सिया पेनाल्टी एरिया से बाहर निकले तो उन्होंने गेंद से नियंत्रण खो दिया और मेजबान टीम के एल्बर्टो रेना ने मिडफील्ड सर्किल के पास से शाट मारकर गोल कर दिया। हालांकि दूसरे हाफ में बार्सिलोना के लिए डिफेंडर एरिक गार्सिया ने 56वें मिनट में, लोवांदोवस्की 70वें मिनट में और मार्कस रैशफोर्ड ने 88वें मिनट में एक-एक गोल किए।

लीग के एक अन्य मुकाबले में भी गोलकीपर की गलती की वजह से एल्ज को स्टापेज टाइम में बराबरी का गोल करके ओसासुना के विरुद्ध 1-1 से ड्रा खेलने का मौका मिला। विगर की मैच के दौरान ब्रेन इंजरी से मौत आर्सेनल के पूर्व खिलाड़ी बिली विगर की इंग्लैंड में फुटबॉल मैच के दौरान मस्तिष्क में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। बिली 21 साल के थे। उसके क्लब चिचेस्टर सिटी ने गुरुवार को उसकी मौत की पुष्टि की। शनिवार को मैच के दौरान चोटिल होने के बाद वह कोमा में चले गए थे। परिवार ने कहा कि मंगलवार को विगर की हालत सुधारने के लिए आपरेशन की जरूरत थी।