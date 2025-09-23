भारतीय फुटबॉल फैंस को महान स्‍ट्राइकर लियोनेल मेसी के खेल का जलवा देखने को मिल सकता है। अर्जेंटीना और ऑस्‍ट्रेलिया की टीम केरल दौरे पर कोच्चि में फ्रेंडली मैच खेल सकती है। हालांकि इसकी तारीख अब तक तय नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि 12 से 18 नवंबर के बीच मुकाबला होगा। मेसी के भारत के कई शहरों में यात्रा करने की उम्‍मीद है।

बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना के सपोर्ट स्टाफ का एक सदस्य बुधवार को 'स्थल निरीक्षण' के लिए कोच्चि पहुंचेगा। वहीं अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने अपने आधिकारिक एक्स पर लिखा है कि अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम 2025 में दो फीफा फ्रेंडली मैच खेलेगी। पहला मैच अक्टूबर में 6 से 14 तारीख के बीच अमेरिका में होगा।