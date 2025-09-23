Language
    भारतीय फुटबॉल फैंस को देखने को मिलेगा लियोनेल मेसी का जलवा, केरल में अर्जेंटीना-ऑस्‍ट्रेलिया खेलेंगे मैच

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:29 PM (IST)

    भारतीय फुटबॉल फैंस को महान स्‍ट्राइकर लियोनेल मेसी के खेल का जलवा देखने को मिल सकता है। अर्जेंटीना और ऑस्‍ट्रेलिया की टीम केरल दौरे पर कोच्चि में फ्रेंडली मैच खेल सकती है। हालांकि इसकी तारीख अब तक तय नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि 12 से 18 नवंबर के बीच मुकाबला होगा। मेसी के भारत के कई शहरों में यात्रा करने की उम्‍मीद है।

    लियोनेल मेसी भारत दौरे पर कई शहरों की यात्रा कर सकते हैं

    प्रेट्र, तिरुअनंतपुरम। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी समेत अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम नवंबर में केरल दौरे पर कोच्चि में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैत्री मैच खेल सकती है। अभी इस मैच की तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन यह 12 से 18 नवंबर के बीच होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना के सपोर्ट स्टाफ का एक सदस्य बुधवार को 'स्थल निरीक्षण' के लिए कोच्चि पहुंचेगा। वहीं अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने अपने आधिकारिक एक्स पर लिखा है कि अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम 2025 में दो फीफा फ्रेंडली मैच खेलेगी। पहला मैच अक्टूबर में 6 से 14 तारीख के बीच अमेरिका में होगा।

    एसोसिएशन के एक बयान में यह भी कहा गया है कि दूसरा मैत्री मैच 10 से 18 नवंबर के बीच भारत के केरल में होगा। शुरुआत में अर्जेंटीना टीम के केरल दौरे को लेकर स्थिति अस्पष्ट थी, लेकिन अगस्त में केरल के खेलमंत्री वी अब्दुर रहमान ने टीम के नवंबर में केरल आने की पुष्टि की थी। केरल दौरे के बाद मेसी के दिसंबर में भारत के कई शहरों का दौरा करने की भी उम्मीद है।

