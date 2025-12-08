FIFA World Cup 2026: सभी मुकाबलों के दौरान होगा तीन-तीन मिनट का हाइड्रेशन ब्रेक

ज्यूरिख, एपी: फीफा ने अगले साल होने वाले विश्व कप के हर मैच में दोनों हाफ में तीन मिनट का 'हाइड्रेशन ब्रेक (पानी पीने या तरल पदार्थ के सेवन के लिए)' रखने का फैसला किया है। रेफरी मैच के प्रत्येक हाफ में 22 मिनट पूरे होने पर खिलाड़ियों के पानी पीने के लिए खेल रोक देंगे। यह तापमान, मेजबान देश (अमेरिका, कनाडा या मैक्सिको) या स्टेडियम में छत और एयर कंडीशनिंग होने या न होने पर निर्भर नहीं करेगा।

इस बदलाव से प्रसारकों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें मैच के दोनों हाफ में तीन मिनट की रुकावट के बारे में पहले से पता होगा। फीफा ने कहा कि यह फैसला 2026 विश्व कप के मुख्य टूर्नामेंट की संचालन समिति के प्रमुख मनोलो जुबिरिया की प्रसारकों के साथ एक बैठक में लिया गया था। फीफा ने कहा कि खेल के 22वें मिनट से ठीक पहले अगर चोट के कारण रुकावट होती है तो रेफरी के पास 'हाइड्रेशन ब्रेक' की घोषणा करने का अधिकार होगा।