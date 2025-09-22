Language
    टोरेस के दो गोल से बार्सिलोना की आसान जीत, यमाल के बिना ही ला लीगा में गेटाफे को 3-0 से हराया

    By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:43 PM (IST)

    फेरान टोरेस ने दागे 2 गोल। इमेज- पीटीआई

     बार्सिलोना, रायटर : फेरान टोरेस के दो गोल की बदौलत बार्सिलोना ने ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट में रविवार को गेटाफे को 3-0 से शिकस्त देकर दी। चोट के कारण बार्सिलोना के लिए लगातार तीसरे मैच में लामिने यमाल के बिना ही हेंसी फ्लिक की टीम ने अपने अस्थायी घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया। मैच में दानी ओल्मो ने तीसरा गोल किया और एक असिस्ट भी किया।

    इस जीत के साथ अजेय बार्सिलोना टीम 13 अंकों के साथ लीग में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। वह शनिवार को एस्पानेयोल को हराकर पांच में से पांच मैच जीतने वाली रीयल मैड्रिड टीम से दो अंक पीछे है। बार्सिलोना ने यह मैच सेंट जोआन डेस्पी ट्रेनिंग ग्राउंड पर वर्षा में भीगते हुए करीब छह हजार प्रशंसकों के सामने खेला और शुरुआत से दबदबा बनाए रखा।

    फ्लिक की रोटेशन नीति के तहत राबर्ट लेवांदोवस्की की जगह खेलने का मौका पाने वाले 25 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी टोरेस ने 15 मिनट में एक शानदार टीम मूव से स्कोरिंग की शुरुआत की। इसके बाद टोरेस ने 34वें मिनट में बढ़त दोगुनी कर दी। उन्होंने राफिन्हा के थ्रू बाल पर आफसाइड ट्रैप को चकमा देकर शानदार गोल किया।

    टोरेस हाफटाइम से पहले हैट्रिक पूरी करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन गोलकीपर को चकमा देने के बाद उनका शाट क्रासबार से टकरा गया। इसके बाद 62वें मिनट में दानी आल्मो ने टीम के लिए तीसरा व अंतिम गोल किया। टोरेस अब इस सीजन में पांच मैचों में चार गोल करने के बाद ला लीगा स्कोरिंग चार्ट में दूसरे स्थान पर है और रीयल मैड्रिड के काइलियन एमबापे से सिर्फ एक गोल पीछे हैं।

