    डोर्गु के पहले गोल से युनाइटेड की जीत, इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर युनाइटेड ने न्यूकैसल को 1-0 से हराया

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    युनाइटेड को चार प्रीमियर लीग मैचों में अपनी पहली घरेलू जीत मिली और इससे यह क्लब ईपील की अंक तालिका में लिवरपूल से ऊपर पांचवें स्थान पर पहुंच गया। युना ...और पढ़ें

    डोर्गु के गोल से जीता युनाइटेड। फाइल फोटो

    मैनचेस्टर, एपी। इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) में शुक्रवार रात पैट्रिक डोर्गु के गोल की बदौलत मैनचेस्टर युनाइटेड ने न्यूकैसल को 1-0 से हराया। युनाइटेड के लिए 21 वर्षीय डोर्गु का यह पहला गोल था। उन्होंने पहले हाफ के बीच में 15 मीटर की दूरी से बाएं पैर से शॉट मारकर गोल किया।

    इससे युनाइटेड को चार प्रीमियर लीग मैचों में अपनी पहली घरेलू जीत मिली और इससे यह क्लब ईपील की अंक तालिका में लिवरपूल से ऊपर पांचवें स्थान पर पहुंच गया। युनाइटेड की यह जीत इसलिए भी खास रही, क्योंकि इस मैच में उनके करिश्माई कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस नहीं थे।

    इसके साथ ही चोट या अफ्रीका कप आफ नेशंस ड्यूटी के कारण कई अन्य फ‌र्स्ट-टीम खिलाड़ी भी गायब थे। मैच का एकमात्र गोल करने वाले डोर्गु ने कहा कि यह एक अच्छा शाट था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। वह युनाइटेड के लिए अब तक 38 मैच खेल चुके हैं।

    मैच के हाफ-टाइम में चोट के कारण मेसन माउंट के बाहर होने से युनाइटेड को नुकसान हुआ और दूसरे हाफ की शुरुआत में न्यूकैसल हावी रहा। ज्यादातर मौके न्यूकैसल को मिले। हालांकि वह उसे गोल में नहीं बदल सके।

    सलाह ने मिस्त्र को नाकआउट दौर में पहुंचा

    मोहम्मद सलाह ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे मिस्त्र के लिए फिर से गोल किया और साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराकर अपनी टीम को अफ्रीका कप आफ नेशंस के नाकआउट दौर में जगह दिलाई। साउथ अफ्रीका के फारवर्ड लायल फोस्टर के हाथ से सलाह के चेहरे पर चोट लगी।

    इस पर मिली पेनाल्टी को सलाह ने गोल में बदल दिया। टूर्नामेंट के एक अन्य अहम मुकाबले में मेजबान मोरक्को को माली ने 1-1 से ड्रा पर रोक दिया। फ्रांस के स्टार काइलियन एमबापे इस मैच देखने आए। बताया जा रहा है कि वह अपने दोस्त मोरक्को के कप्तान अशरफ हकीमी के बुलावे पर वहां पहुंचे थे। इधर दूसरे ग्रुप मैच में अंगोला और जिम्बाब्वे ने भी 1-1 से ड्रा खेला।

