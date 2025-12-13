दम है तो Lionel Messi को ढूंढकर दिखाओ, VIP ने फुटबॉलर को घेरा; फैंस को नहीं मिली अपने हीरो की झलक
लियोनेल मेसी का कोलकाता दौरा शर्मनाक तरीके से समाप्त हुआ। कोलकाता के विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन (साल्टलेक स्टेडियम) में शनिवार सुबह मेसी के लिए आय ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लियोनेल मेसी का कोलकाता दौरा शर्मनाक तरीके से समाप्त हुआ। 'G.O.A.T. टूर ऑफ इंडिया 2025' की शनिवार सुबह बेहद खराब शुरुआत हुई। कोलकाता के विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन (साल्टलेक स्टेडियम) में शनिवार सुबह मेसी के लिए आयोजित किया गया सम्मान समारोह मिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ गया।
कई हजार रुपये खर्च कर स्टेडियम पहुंचे दर्शक ग्राउंड पर VIP व सुरक्षाकर्मियों से घिरे मेसी को ठीक से नहीं देख पाए। ऐसे में दर्शकों ने जमकर बवाल काटा। स्थिति कंट्रोल से बाहर होते देख आयोजक तुरंत मेसी को स्टेडियम से निकालकर एयरपोर्ट ले गए। इसके बाद वह हैदराबाद के लिए रवाना हो गए।
वायरल हो रही वीडियो
सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें स्टेडियम के कुछ हिस्सों से मेसी को देखना लगभग असंभव है। वह पूरी तरह से लोगों से घिरे हुए हैं। नेता, अभिनेता और अन्य वीआईपी लोग मेसी के साथ चल रहे हैं। सिक्योरिटी ने मेसी को चारों ओर घेर रखा है।
ऐसे में दशकों को मैदान से सिर्फ भीड़ ही नजर आ रही थी। अपने पसंदीदा फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए उमड़े हजारों दर्शकों का नजारा बाधित हो गया। इनमें से कई फैंस ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 5,000 रुपये से अधिक का भुगतान किया था। फिर क्या था फैंस मैदान में घुस गए और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा।
How can someone spot Messi from this crowd. Minister, VIP and their family members were surrounding him throughout 15 mins until he left the stadium. A full scam. #Shame #Messi #MessiInIndia #Kolkata #GOATIndiaTour @district_india @ABPNews @ZeeNews pic.twitter.com/URlC78TBH0— Sanajit Patra (@im_sanajit) December 13, 2025
सीएम से नहीं मिल पाए
कोलकाता में अपने दो घंटे के कार्यक्रम के दौरान मेसी को सुपरस्टार शाहरुख खान, क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करनी थी। हालांकि, इवेंट मात्र 20 मिनट बाद ही अचानक समाप्त हो गया। इससे फैंस भड़क गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई फैंस ने स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकीं, जिससे साल्ट लेक स्टेडियम के बैरिकेड क्षतिग्रस्त हो गए।
Just watch the video and you’ll understand why the fans anger is completely justified. Messi was constantly surrounded by TMC leaders and their loyalists. The fans barely got a glimpse of him.— Arjya : ) (@ArjyaNeel) December 13, 2025
Absolutely shameless management and state. Indian fans deserve much better than this. pic.twitter.com/qGtwPAOx0g
यह भी पढ़ें- कोलकाता के बाद हैदराबाद पहुंचे Lionel Messi: CM के साथ खेला फुटबॉल मैच, राहुल गांधी से भी मिले; ऐसा रहा पहला दिन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।