Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दम है तो Lionel Messi को ढूंढकर दिखाओ, VIP ने फुटबॉलर को घेरा; फैंस को नहीं मिली अपने हीरो की झलक

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:15 PM (IST)

    लियोनेल मेसी का कोलकाता दौरा शर्मनाक तरीके से समाप्त हुआ। कोलकाता के विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन (साल्टलेक स्टेडियम) में शनिवार सुबह मेसी के लिए आय ...और पढ़ें

    Hero Image

    लोगों से घिरे रहे मेसी।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लियोनेल मेसी का कोलकाता दौरा शर्मनाक तरीके से समाप्त हुआ। 'G.O.A.T. टूर ऑफ इंडिया 2025' की शनिवार सुबह बेहद खराब शुरुआत हुई। कोलकाता के विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन (साल्टलेक स्टेडियम) में शनिवार सुबह मेसी के लिए आयोजित किया गया सम्मान समारोह मिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ गया।
    कई हजार रुपये खर्च कर स्टेडियम पहुंचे दर्शक ग्राउंड पर VIP व सुरक्षाकर्मियों से घिरे मेसी को ठीक से नहीं देख पाए। ऐसे में दर्शकों ने जमकर बवाल काटा। स्थिति कंट्रोल से बाहर होते देख आयोजक तुरंत मेसी को स्टेडियम से निकालकर एयरपोर्ट ले गए। इसके बाद वह हैदराबाद के लिए रवाना हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वायरल हो रही वीडियो

    सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्‍वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें स्टेडियम के कुछ हिस्सों से मेसी को देखना लगभग असंभव है। वह पूरी तरह से लोगों से घिरे हुए हैं। नेता, अभिनेता और अन्‍य वीआईपी लोग मेसी के साथ चल रहे हैं। सिक्‍योरिटी ने मेसी को चारों ओर घेर रखा है।
    ऐसे में दशकों को मैदान से सिर्फ भीड़ ही नजर आ रही थी। अपने पसंदीदा फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए उमड़े हजारों दर्शकों का नजारा बाधित हो गया। इनमें से कई फैंस ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 5,000 रुपये से अधिक का भुगतान किया था। फिर क्‍या था फैंस मैदान में घुस गए और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा।

     

     

     

    सीएम से नहीं मिल पाए

    कोलकाता में अपने दो घंटे के कार्यक्रम के दौरान मेसी को सुपरस्टार शाहरुख खान, क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करनी थी। हालांकि, इवेंट मात्र 20 मिनट बाद ही अचानक समाप्त हो गया। इससे फैंस भड़क गए और उन्‍होंने जमकर तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई फैंस ने स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकीं, जिससे साल्ट लेक स्टेडियम के बैरिकेड क्षतिग्रस्त हो गए।

     

     

     

    यह भी पढ़ें- कोलकाता के बाद हैदराबाद पहुंचे Lionel Messi: CM के साथ खेला फुटबॉल मैच, राहुल गांधी से भी मिले; ऐसा रहा पहला दिन

    यह भी पढ़ें- कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में मची अफरा-तफरी, AIFF ने चुप्पी तोड़ी