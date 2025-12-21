मेसी के इवेंट में मची अफरा-तफरी को लेकर फूटा बाइचुंग भूटिया का गुस्सा, नौकरशाहों और राजनीतिक लोगों को दी नसीहत
दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी कुछ दिन पहले भारत दौरे पर थे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत कोलकाता से की थी, लेकिन उनके कार् ...और पढ़ें
पीटीआई, कोलकाता: भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया ने रविवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोन मेसी के सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि खेल आयोजनों को राजनीतिक और नौकरशाही औपचारिकताओं से ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
कोलकाता में एक कार्यक्रम के बाद भूटिया ने कहा कि प्रशंसक राजनीतिक भाषणों या औपचारिक देरी के लिए नहीं, बल्कि खेल और खिलाड़ियों को देखने आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जब कोई खेल आयोजन होता है तो खेल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
इस कारण होती है देरी
वीआईपी उपस्थिति के कारण आयोजनों में होने वाली देरी की आलोचना करते हुए भूटिया ने कहा कि भारत में कई बार हम देखते हैं कि खेल आयोजनों में राजनीतिक भाषणों, मुख्य अतिथि से हाथ मिलाने जैसी औपचारिकताओं के कारण देरी होती है। इसकी जरूरत नहीं है। प्रशंसक और खिलाड़ी खेल देखने आते हैं। इसलिए वीआईपी का इंतजार करने के बजाय खेल शुरू होना चाहिए।
आएगा बदलाव
अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी के हालिया जीओएटी भारत दौरे के बारे में भूटिया ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि अलग-अलग शहरों में भी प्रशंसक केवल खेल आयोजन देखना चाहते थे। वे सिर्फ मेसी को देखना चाहते थे और कुछ नहीं। भूटिया ने उम्मीद जताई कि इस घटना से सोच में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम इससे सबक लेंगे और यह चलन बदलेगा। कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम में खराब व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की कमी के कारण अफरा-तफरी मच गई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।