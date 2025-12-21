मेसी के इवेंट में मची अफरा-तफरी को लेकर फूटा बाइचुंग भूटिया का गुस्सा, नौकरशाहों और राजनीतिक लोगों को दी नसीहत

पीटीआई, कोलकाता: भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया ने रविवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोन मेसी के सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि खेल आयोजनों को राजनीतिक और नौकरशाही औपचारिकताओं से ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोलकाता में एक कार्यक्रम के बाद भूटिया ने कहा कि प्रशंसक राजनीतिक भाषणों या औपचारिक देरी के लिए नहीं, बल्कि खेल और खिलाड़ियों को देखने आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जब कोई खेल आयोजन होता है तो खेल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

इस कारण होती है देरी वीआईपी उपस्थिति के कारण आयोजनों में होने वाली देरी की आलोचना करते हुए भूटिया ने कहा कि भारत में कई बार हम देखते हैं कि खेल आयोजनों में राजनीतिक भाषणों, मुख्य अतिथि से हाथ मिलाने जैसी औपचारिकताओं के कारण देरी होती है। इसकी जरूरत नहीं है। प्रशंसक और खिलाड़ी खेल देखने आते हैं। इसलिए वीआईपी का इंतजार करने के बजाय खेल शुरू होना चाहिए।