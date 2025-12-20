'किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में...', मेसी के इवेंट में 3 गुना बढ़ाए गए थे एंट्री कार्ड; आयोजक का बड़ा खुलासा
कोलकाता में मेसी के एक कार्यक्रम के आयोजक ने खुलासा किया है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में एंट्री कार्ड की संख्या तीन गुना बढ़ा दी गई थी। इस खुल ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अर्जेटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के भारत दौरे के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता ने राजफाश करते हुए कहा है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में उन्हें साल्टलेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम के लिए ग्राउंड एक्सेस कार्ड की संख्या तीन गुना बढ़ानी पड़ी थी।
शतद्रु को मेसी के कार्यक्रम के कुप्रबंधन मामले में गिरफ्तार किया गया है और वे फिलहाल 14 दिनों की पुलिस हिरासत में हैं। इस बीच बंगाल सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शतद्रु के विभिन्न बैंक खातों में जमा 22 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
SIT को सौंपी गई जांच
शतद्रु के हुगली जिले स्थित घर में छापामारी कर पुलिस को इन बैंक खातों का पता चला था। ये रुपये काली कमाई के तो नहीं हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी ने उनसे शुक्रवार शाम से देर रात तक पूछताछ की।
उन्होंने एसआईटी को बताया कि शुरू में 150 लोगों को ग्राउंड एक्सेस कार्ड दिए गए थे। एक प्रभावशाली के कहने पर कार्ड की संख्या तीन गुना बढ़ानी पड़ी थी।
लोगों के सटकर खड़े होने से क्षुब्ध होकर चले गए थे मेसी
शतद्रु ने आगे बताया कि स्टेडियम में कुछ लोग मेसी के बिल्कुल करीब आ गए थे। मेसी जहां भी जा रहे थे, वे उनके साथ चल रहे थे और बिल्कुल सट गए थे। कुछ लोग उनकी पीठ पर हाथ फेर रहे थे तो कुछ उनके गले लगने की कोशिश कर रहे थे। मेसी को यह रास नहीं आ रहा था इसलिए वह स्टेडियम से चले गए थे।
मेसी के भारत दौरे पर खर्च किए गए 100 करोड़
शतद्रु ने बताया कि मेसी के भारत दौरे पर कुल 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। मेसी को 89 करोड़ रुपये दिए गए थे। केंद्र सरकार को करों के बाबत 11 करोड़ दिए गए थे। इनमें से 30 करोड़ स्टेडियमों में टिकटों की बिक्री व और 30 करोड़ प्रयोजकों से जुटाए गए थे।
