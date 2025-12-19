Language
    GOAT India Tour: कोलकाता की घटना के लियोनेल मेसी जिम्मेदार, सुनील गावस्कर ने लगाए बड़े इल्जाम; खोल कर रख दी पोल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    Hero Image

    गावस्कर ने मेसी को बताया जिम्मेदार। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर ने कोलकाता में लियोनेल मेसी विवाद पर एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि इवेंट ऑर्गनाइजर और VIP कल्चर की आलोचना करना सही नहीं है, मेसी खुद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

    स्पोर्ट्स स्टार के लिए एक कॉलम में, गावस्कर ने बदइंतजामों से ध्यान हटाकर सॉल्ट लेक स्टेडियम में G.O.A.T. इंडिया टूर 2025 के दौरान मेसी पर केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से मेसी के कम समय तक रुकने के लिए भारत को दोषी ठहराया गया। गावस्कर ने फैंस की उम्मीदों और असलियत के बीच के अंतर को उजागर किया।

    सॉल्टलेक की घटना के मेसी जिम्मेदार

    गावस्कर ने लिखा, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हाल की घटना, जहां अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी वादे से बहुत कम समय के लिए दिखे, उसके लिए उस व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी को दोषी ठहराया गया, जिसने अपना वादा पूरा नहीं किया।

    वादे से मुकरे मेसी

    उन्होंने आगे लिखा, उनका समझौता क्या था, यह सार्वजनिक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें एक घंटे के लिए स्टेडियम में रहना था तो उस समय से काफी पहले चले जाने और उन फैंस को निराश करने के लिए जिन्होंने अच्छे पैसे दिए थे, असली दोषी वह और उनकी टीम थी। वहां कोई सुरक्षा का खतरा नहीं था। 

    72 घंटे बिताए भारत में

    गौरतलब हो कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक भारत दौरे पर थे। वह सबसे पहले कोलकाता आए, जहां साल्टलेक स्टेडियम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि, राजनेताओं और VIP से घिरे होने के चलते फैंस उन्हें देख नहीं सके। साथ ही मेसी के जल्दी चले जाने से फैंस नाराज हो गए।

    नाराज फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया। फैंस ने कहा कि वह महंगे दामों पर टिकट लेकर मेसी को देखने आए थे, लेकिन वह देख नहीं सके। वहीं, कोलकाता के बाद वह हैदराबाद पहुंचे। इसके बाद मुंबई और फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वह गुजरात स्थिति अनंत अंबानी के 'वनतारा' वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गए।

