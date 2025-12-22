Language
    Young Sherlock OTT Release: भारत में कब और कहां देखें मिस्ट्री सीरीज? होम्स के किरदार में नजर आएंगे Hero fiennes

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:22 AM (IST)

    Young Sherlock OTT release: हीरो फिएनेस टिफिन स्टारर यह लेटेस्ट मिस्ट्री सीरीज, एंड्रयू लेन की 2010 की यंग शर्लक होम्स किताब पर आधारित है। आइए जानते ह ...और पढ़ें

    कब और कहां रिलीज होगी यंग शेर्लोक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हीरो फिएनेस टिफिन, जिन्हें 'आफ्टर' मूवी फ्रैंचाइजी (2019-2023) से पहचान मिली, अगले साल यंग शेर्लोक (Young Sherlock) होम्स के रूप में वापसी कर रहे हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और बेनेडिक्ट कंबरबैच के एडल्ट शर्लक के किरदारों के पॉपुलर होने के बाद, हीरो होम्स के टीनएज दिनों और वह कैसे मशहूर जासूस बने, यह दिखाने आ रहे हैं। अपने जवानी के दिनों में, शेर्लोक एक बदनाम नौजवान है कच्चा और बेबाक, जो खुद को अपने पहले मर्डर केस में फंसा हुआ पाता है, जो एक बड़ी साजिश का खुलासा करता है।

    किस बारे में है यंग शेर्लोक?

    अपकमिंग ब्रिटिश सीरीज शर्लक होम्स के टीनएज के दिनों को दिखाएगी, जब वह सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और कॉलेज कैंपस में हुई एक मर्डर मिस्ट्री केस में फंस गया था। जैसे-जैसे केस आगे बढ़ता है, एक बड़ी साजिश सामने आती है, जो उसे एक मास्टर डिटेक्टिव बनने में मदद करती है। कहानी 1868 में शेर्लोक के 14 साल की उम्र से शुरू होती है, जब उसके पिता की पोस्टिंग भारत में हुई थी और उसे हैम्पशायर में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। वह उस कम उम्र में ही इंग्लैंड में रहस्यमयी मौतों से लेकर रूस और चीन में साजिशों तक के अपराधों को सुलझाना शुरू कर देता है।

    जैसा कि एंड्रयू लेन की किताब इस बात पर फोकस करती है कि शेर्लोक ने अपने स्किल्स कैसे हासिल किए, जैसे कि एक चीनी ट्यूटर से मार्शल आर्ट्स और एक म्यूजिशियन से वायलिन के सबक, सीरीज में भी यही दिखाए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार यंग शेर्लोक में होम्स और जॉन वॉटसन की पहली मुलाकात को लंदन के एक बोर्डिंग स्कूल में टीनएजर्स के तौर पर फिर से दिखाने की उम्मीद है और कैसे वे एक साथ मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए हाथ मिलाते हैं।

    कब और कहां रिलीज होगी सीरीज

    नई मर्डर-मिस्ट्री सीरीज अगले साल 4 मार्च, 2026 को Amazon Prime Video पर आ रही है। खास बात यह है कि OTTplay Premium सब्सक्राइबर भी टॉप-अप ऑप्शन के साथ Young Sherlock देख सकते हैं! यह सीरीज एंड्रयू लेन की इसी नाम की किताब पर आधारित है और इसमें 8 एपिसोड हैं

    यंग शेर्लोक कास्ट

    जहां हीरो फिएनेस टिफिन 19 साल के शेर्लोक होम्स का किरदार निभा रहे हैं, वहीं अन्य मुख्य कलाकारों में मैक्स आयरन्स उनके बड़े भाई माइक्रॉफ्ट के रूप में शामिल हैं। जोसेफ फिएनेस और नताशा मैकएलहोन उनके माता-पिता की भूमिका निभा रहे हैं। डोनल फिन जेम्स मोरियार्टी के रूप में नजर आएंगे, और जीन त्सेंग राजुकमारी गुलुन शौआन हैं। इस बीच, कॉलिन फर्थ सर बुसेफेलस हॉज के रूप में दिखाई देंगे।

