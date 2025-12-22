Young Sherlock OTT Release: भारत में कब और कहां देखें मिस्ट्री सीरीज? होम्स के किरदार में नजर आएंगे Hero fiennes

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हीरो फिएनेस टिफिन, जिन्हें 'आफ्टर' मूवी फ्रैंचाइजी (2019-2023) से पहचान मिली, अगले साल यंग शेर्लोक (Young Sherlock) होम्स के रूप में वापसी कर रहे हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और बेनेडिक्ट कंबरबैच के एडल्ट शर्लक के किरदारों के पॉपुलर होने के बाद, हीरो होम्स के टीनएज दिनों और वह कैसे मशहूर जासूस बने, यह दिखाने आ रहे हैं। अपने जवानी के दिनों में, शेर्लोक एक बदनाम नौजवान है कच्चा और बेबाक, जो खुद को अपने पहले मर्डर केस में फंसा हुआ पाता है, जो एक बड़ी साजिश का खुलासा करता है।

किस बारे में है यंग शेर्लोक? अपकमिंग ब्रिटिश सीरीज शर्लक होम्स के टीनएज के दिनों को दिखाएगी, जब वह सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और कॉलेज कैंपस में हुई एक मर्डर मिस्ट्री केस में फंस गया था। जैसे-जैसे केस आगे बढ़ता है, एक बड़ी साजिश सामने आती है, जो उसे एक मास्टर डिटेक्टिव बनने में मदद करती है। कहानी 1868 में शेर्लोक के 14 साल की उम्र से शुरू होती है, जब उसके पिता की पोस्टिंग भारत में हुई थी और उसे हैम्पशायर में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। वह उस कम उम्र में ही इंग्लैंड में रहस्यमयी मौतों से लेकर रूस और चीन में साजिशों तक के अपराधों को सुलझाना शुरू कर देता है।

कब और कहां रिलीज होगी सीरीज नई मर्डर-मिस्ट्री सीरीज अगले साल 4 मार्च, 2026 को Amazon Prime Video पर आ रही है। खास बात यह है कि OTTplay Premium सब्सक्राइबर भी टॉप-अप ऑप्शन के साथ Young Sherlock देख सकते हैं! यह सीरीज एंड्रयू लेन की इसी नाम की किताब पर आधारित है और इसमें 8 एपिसोड हैं