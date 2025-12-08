Weekly Releases: हफ्तेभर मिलेगा मनोरंजन का महा डोज, रिलीज होंगी ये नई फिल्में और वेब सीरीज
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नए सप्ताह की शुरुआत सिनेमा जगत के लिहाज से भी बेहद खास रहती है। हर वीक की तरह इस बार भी दर्शकों को लेटेस्ट रिलीज के आधार पर भरपूर मनोरंजन मिलने की गारंटी रहेगी। इस सप्ताह 8 से लेकर 14 दिसंबर तक सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक नई-नई फिल्में और वेब सीरीज को रिलीज किया जाना है। आइए वीकली अपकमिंग लेटेस्ट रिलीज की लिस्ट को यहां चेक करते हैं-
रियल कश्मीर फुटबॉल कल्ब (Real Kashmir Football Club)
मानव कौल और मोहम्मद जीशान अयूब स्टारर वेब सीरीज रियल कश्मीर फुटबॉल कल्ब बेव सीरीज की रिलीज का फैंस लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। 9 दिसंबर मंगलवार को इस स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Sony Liv) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
सुपरमैन (Superman)
इस साल सिनेमाघरों में हॉलीवुड की बहुचर्चित सुपरहीरो फिल्म फ्रेंचाइजी सुपरमैन की नए अवतार में वापसी हुई थी। अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 11 दिसंबर को सुपरमैन को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर हिंदी में ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
किस किसको प्यार करूं 2 (Kis Kisko Pyaar Karoon 2)
कॉमेडियन कपिल शर्मा की हिट फिल्म किस किस को प्यार करूंगा का सीक्वल भी सिनेमाघरों में एंट्री मारने के लिए तैयार है। 12 दिसंबर शुक्रवार को किस किसको प्यार करूं 2 थिएटर्स में रिलीज की जाएगाी। इस फिल्म के साथ लंबे समय बाद कपिल बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे।
शोले (Sholay)
हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म शोले को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाना है। 12 दिसंबर को शोले अनकट वर्जन के साथ 4K क्वालिटी में सिनेमाघरों में री-रिलीज की जाएगी।
कांथा (Kaantha)
साउथ सिनेमा के अभिनेता दुलकर सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म कांथा थिएटर्स के बाद ओटीटी पर ऑडियंस का मनोरंजन करने के लिए कमर कस चुकी है। 12 दिसंबर शुक्रवार को इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा।
साली मोहब्बत (Saali Mohabbat)
अदाकारी के बाद अब अभिनेत्री तिस्का चोपड़ा ने डायरेक्शन में अपना हाथ अजमाया है। उनकी फिल्म साली मोहब्बत को 12 दिसंबर के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Zee5) पर रिलीज किया जाएगा। इस क्राइम थ्रिलर में राधिका आप्टे लीड रोल में मौजूद हैं।
सिंगल पापा (Single Papa)
अभिनेता कुणाल खेमू, मनोज पाहवा औन नेहा धूपिया स्टारर कॉमेडी वेब सीरीज सिंगल पापा को भी 12 दिसंबर फ्राइडे को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली (The Great Shamsuddin Family)
अगर आप रोचक फैमिली ड्रामा देखने के शौकीन हैं तो इस वीक 12 दिसंबर को आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर वेब सीरीज द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली देखने को मिलेगी।
