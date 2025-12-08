इस हफ्ते OTT पर आ रही है एक धमाकेदार फिल्म, फिल्म की कहानी आपके उड़ा देगी होश!
स्मिता श्रीवास्तव, नई दिल्ली। अभिनय के साथ तीन शार्ट फिल्म निर्देशित कर चुकीं टिस्का चोपड़ा ने पहली बार फीचर फिल्म 'साली मुहब्बत' का निर्देशन किया है। राधिका आप्टे, दिव्येंदु शर्मा अभिनीत यह फिल्म 12 दिसंबर को जी 5 पर प्रदर्शित होगी। हाल ही में टिस्का चोपड़ा ने फिल्म से जुड़ी कई खास बातें की हैं।
सवाल- आप निर्देशन के साथ लेखन और एक्टिंग भी कर रही हैं। मां भी हैं। काम में संतुलन कैसे साधती हैं?
जवाब- यह मल्टीटास्किंग का दौर है तो लोगों को लगता है कि एक ही समय पर चार काम कर लो। नहीं। एक समय पर आप एक ही काम कर सकते हैं। एक समय पर एक ही काम करो। उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो फिर दूसरा काम करो। मुझे लगता है कि जो हाथ में है, उस पर फोकस करो।
सवाल- 'साली मुहब्बत' की शुरुआत कहां से हुई ? फिल्म में बाहरी सुंदरता की बात हो रही है...
जवाब- जब मैं करीब 11-12 साल की थी, तो आस-पास बहुत लोगों को देखती थी। बस में बैठे, ट्रैफिक में गुजरते हर आदमी या औरत के चेहरे में या बच्चे के अंदर एक कहानी होती है। सब अपने अंदर एक दुनिया लेकर चलते हैं। मुझे बहुत दुख होता था कि इन्हें तो कभी जान ही नहीं पाऊंगी। वहां से बहुत साल पहले आइडिया शुरू हुआ कि आम इंसान की जिंदगी में कितना कुछ होता है, जो हम कभी नहीं देखते। हम हमेशा इंसान की शक्ल से उसे जज करते हैं। खासकर आज, क्योंकि हर चीज फिल्टर की हुई है। चेहरे पर मेकअप है, चमक-धमक वाले कपड़े हैं। तो जो लोग ऐसे नहीं हैं, क्या पता उनकी जिंदगी इन चमकते लोगों से ज्यादा दिलचस्प हो। इसी सोच से मैंने यह फिल्म लिखी।
सवाल- फिल्म लिखने में कितना समय लगा?
जवाब- मैंने साल 2019 में इसकी कहानी लिखी थी, फिर लाकडाउन हो गया। साल 2022 में मैंने मनीष (निर्माता मनीष मल्होत्रा) को कहानी सुनाई। साल 2023 में फिल्म की शूटिंग की। अब प्रदर्शित कर रहे हैं।
Jab ishq ka charm aur crime ka harm takraega,— ZEE5Official (@ZEE5India) November 26, 2025
tab Saali Mohabbat ka asli rang ubhrega… ❤️🔥
Kyuki jo boya hai, woh kaatana hi padega. 🌹🔪
Trailer Out Now!#SaaliMohabbat Premieres 12th Dec, only on #ZEE5#SaaliMohabbatOnZEE5@radhika_apte @divyenndu @anuragkashyap72… pic.twitter.com/MbdrbWMcOV
सवाल- फिल्म में इंटरनेट मीडिया की बात हो रही है। अब इंडस्ट्री में फालोअर्स देखकर काम मिलने की भी बात होती है...
जवाब- जो लोग ऐसे काम देते हैं, उन्हें अपनी कहानी पर भरोसा नहीं होता और न ही वे कुछ अलग कहने की हिम्मत रखते हैं। निर्देशन करने के बाद मैं कह सकती हूं कि यह बहुत मेहनत और कमर तोड़ देने वाला काम है। बाकी इंटरनेट मीडिया की वजह से इंडस्ट्री में जो बदलाव आए हैं, वही बदलाव दुनिया में भी आए हैं।
सवाल- आपने यह क्यों कहा कि आप नहीं चाहतीं कि आपको महिला निर्देशक के तौर पर संबोधित किया जाए?
जवाब- मैं अपने जेंडर के हिसाब से नहीं सोचती हूं और न कभी काम किया है। मैं आम इंसान हूं। मुझमें प्रतिभा है या नहीं है, उसे मैं जेंडर से नहीं आंकती। अब समय ऐसा है कि आपका काम बोलता है।
सवाल- इस साल की सबसे खूबसूरत याद क्या रही ?
जवाब- इस साल मैं अपने पति और बेटी के साथ मसाई मारा नेशनल रिजर्व (दक्षिण-पश्चिम केन्या में स्थित विश्व-प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र ) गई थी। वहां जाने का हमारा बहुत साल से प्लान था। हमारी बेटी को शेर बहुत पसंद हैं। वहां का अनुभव शानदार रहा। वहां कोई इलेक्ट्रिक खंभा या एक बिल्डिंग तक नहीं है। सिर्फ जमीन, आसमान और पेड़-पौधे, बाकी जानवर ही जानवर। आप चल रहे हो तो जिराफ निकल रहा है। वो अनुभव शब्दों में नहीं बता सकती।
