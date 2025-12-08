इस हफ्ते OTT पर आ रही है एक धमाकेदार फिल्म, फिल्म की कहानी आपके उड़ा देगी होश!

स्मिता श्रीवास्तव, नई दिल्ली। अभिनय के साथ तीन शार्ट फिल्म निर्देशित कर चुकीं टिस्का चोपड़ा ने पहली बार फीचर फिल्म 'साली मुहब्बत' का निर्देशन किया है। राधिका आप्टे, दिव्येंदु शर्मा अभिनीत यह फिल्म 12 दिसंबर को जी 5 पर प्रदर्शित होगी। हाल ही में टिस्का चोपड़ा ने फिल्म से जुड़ी कई खास बातें की हैं।

सवाल- आप निर्देशन के साथ लेखन और एक्टिंग भी कर रही हैं। मां भी हैं। काम में संतुलन कैसे साधती हैं?

जवाब- यह मल्टीटास्किंग का दौर है तो लोगों को लगता है कि एक ही समय पर चार काम कर लो। नहीं। एक समय पर आप एक ही काम कर सकते हैं। एक समय पर एक ही काम करो। उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो फिर दूसरा काम करो। मुझे लगता है कि जो हाथ में है, उस पर फोकस करो।

सवाल- 'साली मुहब्बत' की शुरुआत कहां से हुई ? फिल्म में बाहरी सुंदरता की बात हो रही है...

जवाब- जब मैं करीब 11-12 साल की थी, तो आस-पास बहुत लोगों को देखती थी। बस में बैठे, ट्रैफिक में गुजरते हर आदमी या औरत के चेहरे में या बच्चे के अंदर एक कहानी होती है। सब अपने अंदर एक दुनिया लेकर चलते हैं। मुझे बहुत दुख होता था कि इन्हें तो कभी जान ही नहीं पाऊंगी। वहां से बहुत साल पहले आइडिया शुरू हुआ कि आम इंसान की जिंदगी में कितना कुछ होता है, जो हम कभी नहीं देखते। हम हमेशा इंसान की शक्ल से उसे जज करते हैं। खासकर आज, क्योंकि हर चीज फिल्टर की हुई है। चेहरे पर मेकअप है, चमक-धमक वाले कपड़े हैं। तो जो लोग ऐसे नहीं हैं, क्या पता उनकी जिंदगी इन चमकते लोगों से ज्यादा दिलचस्प हो। इसी सोच से मैंने यह फिल्म लिखी।

जवाब- जो लोग ऐसे काम देते हैं, उन्हें अपनी कहानी पर भरोसा नहीं होता और न ही वे कुछ अलग कहने की हिम्मत रखते हैं। निर्देशन करने के बाद मैं कह सकती हूं कि यह बहुत मेहनत और कमर तोड़ देने वाला काम है। बाकी इंटरनेट मीडिया की वजह से इंडस्ट्री में जो बदलाव आए हैं, वही बदलाव दुनिया में भी आए हैं।

सवाल- आपने यह क्यों कहा कि आप नहीं चाहतीं कि आपको महिला निर्देशक के तौर पर संबोधित किया जाए?

जवाब- मैं अपने जेंडर के हिसाब से नहीं सोचती हूं और न कभी काम किया है। मैं आम इंसान हूं। मुझमें प्रतिभा है या नहीं है, उसे मैं जेंडर से नहीं आंकती। अब समय ऐसा है कि आपका काम बोलता है।