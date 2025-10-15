OTT पर आईं साल की ये 3 ब्लॉबस्टर फिल्में, इस दिवाली वीकेंड पर जरूर देखें
साल 2025 में कुछ ऐसी फिल्में थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करके गईं और ऑडिएंस के दिलों में भी बंपर छाप छोड़कर गई हैं। उन फिल्मों को देखने के लिए दर्शक काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे कि कब वो फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए और लीजिए साल की 3 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही हैं और इस दिवाली की छुट्टियों में आप उन फिल्मों को जरूर देख सकते हैं। जानिए कैसे और कहां?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. साल 2025 में कुछ ऐसी फिल्में आईं हैं जिन्होंने सिनेमा की लाज जरूर रखी है। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। ये फिल्में सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर हुई हीं, साथ ही दर्शकों को भी खूब पसंद आईं हैं। इन फिल्मों ने करोड़ों का कारोबार किया तो वहीं फिल्मों की कहानियां भी खूब पसंद की गईं। अब इन फिल्मों ने थिएटर्स से रुख किया है OTT प्लेटफॉर्म का। जी हां, साल की तीन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में अब ओटीटी पर आ चुकी हैं और इन फिल्मों के आने का दर्शक भी काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। आइए जानते हैं इन तीनों फिल्मों के बारे में और ये फिल्में आप कहां और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं।
छावा-
विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी है 'छावा' (Chhaava)। फिल्म में विक्की के दमदार किरदार ने रौंगटे खड़े कर दिए। इसी साल 14 फरवरी को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में विक्की के साथ रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना नजर आए और फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया था। वहीं फिल्म फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित रही। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है और 11 अप्रैल को ये नेटफ्लिक्स (Netflix) पर इसी साल रिलीज हो चुकी है। इसे आप इस वीकेंड देख सकते हैं।
सैंयारा-
साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी सैयारा (Saiyaara)। इस फिल्म में अहान पांडे (Ahaan Pandey) और अनीत पड्डा (Aneet Padda) नजर आए थे। फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा थी और फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। इस फिल्म को आप अब नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म 12 सितंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी।
महावतार नरसिम्हा-
महावतार नरसिम्हा (Mahavatar Narsimha) इस साल की उन फिल्मों में शुमार है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म के वीएफएक्स और कहानी ने दर्शकों को काफी इंप्रेस किया। फिल्म को अश्विन कुमार ने डायरेक्ट किया था। इसके साथ ही ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। आप इस फिल्म को भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 19 सितंबर को ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इस फिल्म को भी आप इस वीकेंड अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
