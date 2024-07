Rings of Power 2 Trailer: तबाही मचाने आ रहा है सौरोन, 'रिंग्स ऑफ पावर' के दूसरे सीजन का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

एक्शन से भरपूर 'रिंग्स ऑफ पावर' के दूसरे सीजन में एक बार फिर विलेन सौरोन का आतंक देखने को मिलेगा। वह पृथ्वी पर अंधकार और बुराई की वापसी का एलान करता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे धोखे और छल की शक्तियों का इस्तेमाल कर सौरोन ने वह अंगूठी बनाई है, जिसे 'रिंग्स ऑफ पावर' कहा जाता है।

Beware the promise of gifts. The Rings of Power returns August 29 on Amazon Prime Video. pic.twitter.com/gFBXYneuRU