Prime Video पर मस्ट वॉच बनी ये 7 एपिसोड की सीरीज, टॉप 10 में कर ट्रेंड कर रही स्पाई थ्रिलर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    ओटीटी पर हर हफ्ते कुछ ना कुछ रिलीज होता है लेकिन कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो महीनों तक प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करती रहती है। एक ऐसी ही स्पाई थ्रिलर सीरीज क ...और पढ़ें

    प्राइम वीडियो पर मस्ट वॉच बनी ये सीरीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ओटीटी पर हर हफ्ते दर्शकों के मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ रिलीज होता है। मिस्ट्री थ्रिलर से लेकर रोमांस ड्रामा और कॉमेडी तक सबकुछ दर्शक घर बैठ एंजॉय कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप आराम से घर पर पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। एक एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है और एक महीने पहले रिलीज होने के बावजूद अभी भी प्राइम वीडियो पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

    क्या है सीरीज की कहानी?

    इसमें भारत का एक स्पाई नॉर्थ-ईस्ट इंडिया में जियोपॉलिटिकल साजिशों, चीन की तरफ से महामारी से जुड़े डिस्ट्रैक्शन और एक विलेन ड्रग लॉर्ड/किराए के हत्यारे से निपटते हैं। इसमें घरेलू उथल-पुथल को ग्लोबल खतरों के साथ मिलाया गया है, जिसे मिले-जुले रिव्यू मिले लेकिन व्यूअरशिप अच्छी रही।

    अब तक अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो यह एक बढ़िया ऑप्शन है। इस सीरीज के पहले ही दो सीजन गए हैं और दोनों ही दर्शकों को काफी पसंद आए थे। वहीं अब तीसरा सीजन भी उतना ही पसंद किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं फैमिली मैन सीजन 3 (Family Man Season 3) की।

    एक महीने पहले रिलीज हुई थी सीरीज

    फैमिली सीजन 3 पिछले महीने 21 नवंबर को रिलीज हुई और अभी इसे रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और इस वक्त यह प्राइम वीडियो पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। इसमें मनोज बाजपेयी ने ओजी श्रीकांत तिवारी और जयदीप अहलावत ने रुक्मा का किरदार निभाया है। वहीं इस बार इसमें निम्रत कौर ने भी काम किया है और दर्शकों ने उन्हें पसंद भी किया। इस सीरीज में 7 एपिसोड हैं।

    सीरीज की कहानी राज एंड डीके ने लिखी है और बनाया भी उन्होंने ही है। मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ ही इसमें प्रियामणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, शरद केलकर, दलीप ताहिल जैसे कलाकारों ने काम किया है।

