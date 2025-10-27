Language
    Squid Game The Challenge 2: कब और कहां देखें एमी नॉमिनेटेड सीरीज? सर्वाइवल रियलिटी पर है बेस्ड

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    स्क्विड गेम का दूसरा सीजन 456 नए प्रतियोगियों के साथ वापसी करेगा, जिन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह सीरीज चौंकाने वाले मोड़ और 4.56 मिलियन डॉलर के जीवन बदल देने वाले इनाम का वादा करती है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्क्विड गेम द चैलेंज 2 में 456 प्रतियोगी इस आखिरी उच्च-दांव वाले टूर्नामेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। रियलिटी सीरीज 'स्क्विड गेम: द चैलेंज' के आगामी सीजन 2 के लिए उत्सुकता बढ़ रही है। यहां पढ़ें कि नया सीजन कब और कहां देखें और नए मोड़ में क्या उम्मीद की जा सकती है।

    एमी नॉमिनेटेड यह सीरीज अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है, जो और भी ड्रामा बढ़ा देता है जिसमें पहले कभी न देखे गए खेलों की एक सीरीज, चौंकाने वाले मोड़ और स्वाभाविक रूप से नए नियमों के तहत काम करने वाले खिलाड़ियों की एक नई लिस्ट शामिल है। नेटफ्लिक्स के एक बयान के अनुसार, '456 नए प्रतियोगी स्ट्रैटजी, गठबंधन और सहनशक्ति की अंतिम परीक्षा में शामिल होंगे, क्योंकि वे जीवन बदल देने वाले 45.6 लाख डॉलर के पुरस्कार के लिए कॉम्पिटिशन में उतरेंगे। इसका फॉर्मेट पहले की तरह ही चैलेंजिंग है। ओरिजिनल वर्ल्ड हिट शो 'स्क्विड गेम' पर आधारित यह सीरीज प्रतियोगियों के लिए प्रतियोगिता के दौर पेश करती है, जिसमें उन्हें एलिमिनेशन से बचने के लिए टिके रहना होगा।

    ट्रेलर देखकर दर्शक पहले ही उत्साहित हो चुके हैं जिसमें मूल शो के कुछ जाने-पहचाने राउंड की वापसी की पुष्टि हुई। सबसे खास बात यह थी कि गुलाबी सूट पहने सेना की खौफनाक उपस्थिति साफ दिखाई दे रही थी, जो बंदूकों और नकली गोलीबारी के साथ अपना टैलेंट दिखा रही है। छह पैरों वाले पेंटाथलॉन वाले पहचाने जाने वाले इंद्रधनुषी ट्रैक के अलावा, नए सीजन में कठिन और पेचीदा चुनौतियों की एक सीरीज पेश की गई है। इनमें सांप-सीढ़ी का एक टेढ़ा-मेढ़ा वर्जन एक मनहूस दुनिया में स्थापित कंचों का खेल और स्वाभाविक रूप से ओरिजिनल फॉर्मेट में कई चौंकाने वाले मोड़ शामिल हैं।

    पिछले सीजन में दस एपिसोड थे, 456 खिलाड़ियों ने एक-दूसरे और अपने भाग्य को चुनौती दी थी। ये चुनौतियां मूल ड्रामा सीरीज के चैलेंजेस की तरह ही थीं। जिनमें रेड लाइट-ग्रीन लाइट और ग्लास ब्रिज शामिल हैं। नए सीजन में 9 एपिसोड हैं, शो का पहला एपिसोड 4 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगा। बाकी नए एपिसोड 11 नवंबर को प्रसारित होंगे और 18 नवंबर को इसका समापन होगा।

