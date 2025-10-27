Squid Game The Challenge 2: कब और कहां देखें एमी नॉमिनेटेड सीरीज? सर्वाइवल रियलिटी पर है बेस्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्क्विड गेम द चैलेंज 2 में 456 प्रतियोगी इस आखिरी उच्च-दांव वाले टूर्नामेंट में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। रियलिटी सीरीज 'स्क्विड गेम: द चैलेंज' के आगामी सीजन 2 के लिए उत्सुकता बढ़ रही है। यहां पढ़ें कि नया सीजन कब और कहां देखें और नए मोड़ में क्या उम्मीद की जा सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एमी नॉमिनेटेड यह सीरीज अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है, जो और भी ड्रामा बढ़ा देता है जिसमें पहले कभी न देखे गए खेलों की एक सीरीज, चौंकाने वाले मोड़ और स्वाभाविक रूप से नए नियमों के तहत काम करने वाले खिलाड़ियों की एक नई लिस्ट शामिल है। नेटफ्लिक्स के एक बयान के अनुसार, '456 नए प्रतियोगी स्ट्रैटजी, गठबंधन और सहनशक्ति की अंतिम परीक्षा में शामिल होंगे, क्योंकि वे जीवन बदल देने वाले 45.6 लाख डॉलर के पुरस्कार के लिए कॉम्पिटिशन में उतरेंगे। इसका फॉर्मेट पहले की तरह ही चैलेंजिंग है। ओरिजिनल वर्ल्ड हिट शो 'स्क्विड गेम' पर आधारित यह सीरीज प्रतियोगियों के लिए प्रतियोगिता के दौर पेश करती है, जिसमें उन्हें एलिमिनेशन से बचने के लिए टिके रहना होगा।