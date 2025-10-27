Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Jamtara 2 एक्टर ने 25 साल की उम्र में किया सुसाइड, फ्लैट में फंंदे पर लटका मिला शव

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    Sachin Chandwade Dies: बीते दिन मनोरंजन जगत के लिए कुछ नहीं रहे हैं। कई कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। सतीश शाह के बाद अब खबर आ रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जामताड़ा सीजन 2 (Jamtara 2) फेम अभिनेता सचिन चांदवाडे ने आत्महत्या कर दुनिया को अलविदा कह दिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जामताड़ा एक्टर ने किया सुसाइड (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Sachin Chandwade Death: सिनेमा जगत से एक और अभिनेता के निधन की खबर सामने आ रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज जामताड़ा 2 (Jamtara 2) से फैंस के दिलों को जीतने वाले कलाकार सचिन चांदवाड़े ने 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि सचिन ने सुसाइड की है, जिसके चलते फंदे पर लटका हुआ एक्टर का शव मिला है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर के सामने आने के बाद मनोरंजन जगत में मातम पसर गया है और हर कोई ये जानने में जुट गया है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, जो मराठी कलाकार को इस तरह से अपनी जान देनी पड़ी। 

    25 साल की उम्र किया सुसाइड

    लंबे समय से फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर रहे सचिन चांदवाड़े ने बीते 23 अक्टूबर को फांसी लगाकर अपनी जान गवां दी। महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सचिन का घर महाराष्ट्र के जलगांव पारोला में था और वहीं अभिनेता ने अपने फ्लैट में पंखे में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। सचिन को उनके घरवाले तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    sachin chandwade death

    यह भी पढ़ें- Satish Shah Death: पीएम मोदी समेत इन सितारों ने जताया शोक, को-एक्टर बोले- 'मेरे पिता जैसे थे'

    हालांकि, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर सचिन चांदवाड़े ने ये कदम क्यों उठाया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को सचिन के कमरे से किसी प्रकार का कोई भी सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। जिसकी वजह से अभिनेता की मौत की गुत्थी और भी उलझ गई है।

    sachinchandwade

    मालूम हो कि सचिन चांदवाड़े सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हुआ करते थे। कॉलेज के दिनों में मराठी सिनेमा की तरफ उनका रुक्षान अधिक बढ़ा। मराठी फिल्म संघर्ष मास्टरचा के जरिए सचिन को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इसके बाद जामताड़ा सीजन 2 में साइड रोल प्ले कर उन्होंने फेम कमाया।

    अक्टूबर में गुजरे ये फिल्मी सितारे

    इस साल अक्टूबर का महीने सिनेमा जगत के लिए बेहद बुरा साबित हुआ है। इस महीने में सिर्फ सचिन चंदवाड़े ही नहीं बल्कि सतीश शाह, असरानी और पंकज धीर जैसे कलाकारों ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा है। लेकिन महज 25 साल की उम्र में सचिन की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। 

    यह भी पढ़ें- बॉलीवुड एक्टर असरानी का निधन: दिल्ली की रामलीलाओं में कभी महर्षि नारद तो कभी जनक के मंत्री का निभा चुके थे किरदार