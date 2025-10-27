Jamtara 2 एक्टर ने 25 साल की उम्र में किया सुसाइड, फ्लैट में फंंदे पर लटका मिला शव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Sachin Chandwade Death: सिनेमा जगत से एक और अभिनेता के निधन की खबर सामने आ रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज जामताड़ा 2 (Jamtara 2) से फैंस के दिलों को जीतने वाले कलाकार सचिन चांदवाड़े ने 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि सचिन ने सुसाइड की है, जिसके चलते फंदे पर लटका हुआ एक्टर का शव मिला है।

इस खबर के सामने आने के बाद मनोरंजन जगत में मातम पसर गया है और हर कोई ये जानने में जुट गया है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, जो मराठी कलाकार को इस तरह से अपनी जान देनी पड़ी।

25 साल की उम्र किया सुसाइड लंबे समय से फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर रहे सचिन चांदवाड़े ने बीते 23 अक्टूबर को फांसी लगाकर अपनी जान गवां दी। महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सचिन का घर महाराष्ट्र के जलगांव पारोला में था और वहीं अभिनेता ने अपने फ्लैट में पंखे में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। सचिन को उनके घरवाले तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।





मालूम हो कि सचिन चांदवाड़े सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हुआ करते थे। कॉलेज के दिनों में मराठी सिनेमा की तरफ उनका रुक्षान अधिक बढ़ा। मराठी फिल्म संघर्ष मास्टरचा के जरिए सचिन को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इसके बाद जामताड़ा सीजन 2 में साइड रोल प्ले कर उन्होंने फेम कमाया।