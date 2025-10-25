Satish Shah Death: पीएम मोदी समेत इन सितारों ने जताया शोक, को-एक्टर बोले- 'मेरे पिता जैसे थे'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। जॉनी लीवर, करण जौहर, आर माधवन, अशोक पंडित, अमीषा पटेल और कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों ने अपना दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने जताया दुख शाह के निधन पर देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। उन्होंने लिखा, 'श्री सतीश शाह जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं। उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत के एक सच्चे दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उनकी कॉमेडी और एक्टिंग ने अनगिनत लोगों के जीवन में हंसी पहुंचाई है। उनके परिवार और फैंस के प्रति संवेदना। ॐ शांति।

Deeply saddened by the passing of Shri Satish Shah Ji. He will be remembered as a true legend of Indian entertainment. His effortless humour and iconic performances brought laughter into countless lives. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2025 यह भी पढ़ें- Satish Shah Death: मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

इन हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि शाह के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके जॉनी लीवर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमने एक महान कलाकार और 40 साल से भी ज्यादा समय से अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया है। यकीन करना मुश्किल है, मैंने उनसे दो दिन पहले ही बात की थी। सतीश भाई, आपको बहुत याद किया जाएगा। फिल्म और टेलीविजन में आपके अपार योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, "ओम शांति।"

अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'आपको यह बताते हुए दुख और सदमा हो रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और बेहतरीन अभिनेता सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ओम शांति।"

शाह के 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के को-स्टार राजेश कुमार ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वह इस दुखद खबर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'यह मेरे लिए सबसे बुरा समय है। मैं अभी भी यह समझ नहीं पा रहा हूं कि सतीश जी अब नहीं रहे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया हो। वह जिन्दगी और हास्य से भरपूर इंसान थे'।

फिल्म निर्माता फराह खान, जिन्होंने 2004 में शाह की हिट फिल्म 'मैं हूं ना' का निर्देशन किया था, ने भी अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "प्रिय सतीश, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपको जानना और आपके साथ काम करना बहुत अच्छा था। मुझे आपकी याद आएगी जो आप मुझे रोज मीम्स और चुटकुले भेजा करते थे।"