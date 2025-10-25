Satish Shah ने करवाया था किडनी ट्रांसप्लांट, सचिन पिलगांवकर ने किया खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सतीश शाह ने आज दोपहर 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। घर पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां किडनी संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। चार दशक से ज्यादा के करियर में, इस दिग्गज अभिनेता ने जाने भी दो यारो, कभी हां कभी ना, मैं हूं ना, कल हो ना हो और ओम शांति ओम जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया।

उनका करियर सिर्फ हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कई नाटकों में काम किया और देख भाई देख और साराभाई वर्सेस साराभाई जैसे टेलीविजन सीरियल में भी काम किया। उन्होंने मराठी फिल्में भी कीं। अपनी पहली मराठी फिल्म के सेट पर ही उनकी मुलाकात सचिन पिलगांवकर से हुई। पिलगांवकर ने गम्मत जमात नाम की फिल्म का निर्देशन किया था और यहीं से उनकी गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में शाह के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताईं।

यह भी पढ़ें- Satish Shah Last Post: 'आप हमेशा मेरे...', निधन से एक दिन पहले सतीश शाह ने इस एक्टर के लिए किया था पोस्ट सचिन पिलगांवकर ने किया खुलासा सचिन ने बताया, 'गम्मत जमात उनकी पहली मराठी फिल्म थी। हमें साथ आने के लिए एक वजह चाहिए थी और 1987 की यह फिल्म बस यही थी। उसके बाद हमने कभी साथ काम नहीं किया। लेकिन उस फिल्म के सेट पर हम अच्छे दोस्त बन गए। सतीश, उनकी पत्नी मधु, सुप्रिया और मैं बहुत करीब आ गए और जल्द ही, मैं-सुप्रिया, सतीश-मधु, अशोक सराफ-उनकी पत्नी और लक्ष्मीकांत बेर्डे-उनकी पत्नी एक ग्रुप बन गए। ये चारों जोड़े महीने में कम से कम दो या तीन बार मिलने आते थे। हैरानी की बात यह है कि गम्मत जमात के बाद सतीश और मैंने कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन इसने हमें करीबी दोस्त बनने से नहीं रोका।

सतीश और मधु हमेशा से बेहद मिलनसार और प्यारे रहे हैं। हम अपनी सभी फिल्मों के प्रीमियर पर उन्हें जरूर बुलाते थे। वे स्क्रीनिंग और पार्टियों में आते थे। वे हमेशा हमारे मेहमानों की सूची में शामिल होते थे। उनके बिना हम कोई भी जश्न नहीं मना पाते थे और अब, मैं सोच रही हूं कि उनके बिना हम कोई भी जश्न कैसे मना पाएंगे। बदकिस्मती से मधु भी ठीक नहीं हैं। उन्हें अल्जाइमर है। इसी साल सतीश का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। वह अपनी पत्नी की उम्र बढ़ाना चाहते थे ताकि मधु की देखभाल कर सकें। वह डायलिसिस पर थे। इससे पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, जो सफल रही थी। सुप्रिया तीन दिन पहले ही सतीश और मधु से मिलने गई थीं। मैं शूटिंग के कारण नहीं जा सका।