Satish Shah Death Cause: हिंदुजा हॉस्पिटल ने बताया सतीश के निधन का कारण, कहा- 'घर पर बेहोश...'
दिग्गज बॉलीवुड और टीवी अभिनेता सतीश शाह का निधन हो गया है। निर्देशक अशोक पंडित ने एक वीडियो साझा करके इसकी पुष्टि की। अभिनेता का शनिवार को किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्होंने अपने अभिनय करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साराभाई वर्सेस साराभाई और जाने भी दो यारो जैसी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मशहूर अभिनेता सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया। वह 74 साल के थे। कहा जा रहा है कि एक्टर किडनी संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और हाल ही में उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया था।
मेडिकल टीम ने की बहुत बचाने की कोशिश
अब उनकी मौत के बारे में और जानकारी सामने आई है। अस्पताल ने खुलासा किया है कि वह अपने आवास पर बेहोश पाए गए थे और मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
एंबुलेंस में ही दिया गया सीपीआर
सतीश शाह के निधन के कुछ ही घंटों बाद, मुंबई स्थित पी.डी. हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर ने एक बयान जारी कर इस खबर की पुष्टि की। अस्पताल ने बताया कि उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आया जिसमें बताया गया कि सतीश रिस्पॉनस नहीं कर रहे हैं और उनकी टीम ने एम्बुलेंस में ही सीपीआर शुरू कर दिया।
अस्पताल ने जारी किया प्रेस नोट
प्रेस नोट की शुरुआत दिग्गज अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए हुई, जिसमें लिखा था, "दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है।" नोट में लिखा था,"आज सुबह अस्पताल को शाह के स्वास्थ्य के बारे में एक इमरजेसी कॉल आया। एक मेडिकल टीम के साथ एक एम्बुलेंस तुरंत उनके आवास पर भेजी गई, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। एम्बुलेंस में ही सीपीआर शुरू किया गया और पी. डी. हिंदुजा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पहुंचने पर भी जारी रहा। हमारी मेडिकल टीम के भरसक प्रयासों के बावजूद, शाह को बचाया नहीं जा सका।"
साराभाई वर्सेस साराभाई और जाने भी दो यारो जैसे धारावाहिकों में अपने किरदारों के लिए मशहूर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को किडनी फेल होने से निधन हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में साराभाई वर्सेस साराभाई के निर्माता जेडी मजेठिया ने बताया कि सतीश पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें संक्रमण हो गया।
