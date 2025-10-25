Satish Shah ने Main Hoon Na के इस पॉपुलर सीन को करने से कर दिया था मना, फिर शाह रुख ने ऐसे समझाया

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर अभिनेता सतीश शाह का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से ग्रस्त थे। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। फैंस उनके यादगार रोल्स को याद करके इमोशनल हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोल के लिए सतीश ने किया था मना इन्हीं में से एक है साल 2004 में उनके द्वारा निभाया गया ब्लॉकबस्टर फिल्म मैं हूं ना में प्रोफेसर रसाई का रोल। इस मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली भूमिका आज भी सभी को याद है। फराह खान ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। हालांकि, ये बात कम ही लोग जानते हैं कि सतीश ने इस रोल के लिए पहले मना कर दिया था।

कैसे किया था थूकने वाला रोल फराह और शाह रुख के कहने पर, सतीश ने यह भूमिका निभाने का फैसला किया। सेट पर पहुंचकर, उन्होंने भूमिका में सुधार करने का फैसला किया। अभिनेता ने बताया, "हर सीन से पहले, मैं पानी का एक बड़ा घूंट भरकर शाह रुख पर थूक देता था। वह सीन के दौरान हंसते रहते थे। इससे पहले कई सीन ऐसे थे जिनमें हमें रीटेक करने पड़े। मैंने शाह रुख से कहा, "तुम्हें ही इसकी वजह से तकलीफ हो रही है।"