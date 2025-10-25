Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Satish Shah ने Main Hoon Na के इस पॉपुलर सीन को करने से कर दिया था मना, फिर शाह रुख ने ऐसे समझाया

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    Satish Shah: मैं हूं ना में शाहरुख खान (Shah rukh khan) और सतीश शाह के बीच यह कॉमेडी सीन फिल्माया गया था। जिसे देखते ही हंसी छूट जाती है। शाहरुख खान के लिए भी इसे शूट करना मुश्किल था। इस सीन में सतीश शाह रुख खान के मुंह पर थूकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मैं हूं ना में सतीश शाह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर अभिनेता सतीश शाह का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से ग्रस्त थे। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। फैंस उनके यादगार रोल्स को याद करके इमोशनल हो रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोल के लिए सतीश ने किया था मना

    इन्हीं में से एक है साल 2004 में उनके द्वारा निभाया गया ब्लॉकबस्टर फिल्म मैं हूं ना में प्रोफेसर रसाई का रोल। इस मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली भूमिका आज भी सभी को याद है। फराह खान ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। हालांकि, ये बात कम ही लोग जानते हैं कि सतीश ने इस रोल के लिए पहले मना कर दिया था।

    यह भी पढ़ें- Satish Shah Death: मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

    शाह रुख ने कही थी ये बात

    भले ही प्रोफेसर रसाई को शाह के सबसे प्रतिष्ठित रोल्स में से एक माना जाता है, लेकिन शाह रुख खान ने ही उन्हें इस भूमिका के लिए राजी किया था। सीएनएन न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में अभिनेता ने बताया था,"मैं हूं ना, मैंने बेमन की थी। फराह बहुत चालाक हैं और शाहरुख ने भी ज़ोर दिया। पहले, उन्होंने मुझे एक विकल्प दिया कि मैं प्रोफ़ेसर या प्रिंसिपल का किरदार निभाना चाहता हूं। मैंने कहा, "मैं प्रिंसिपल का रोल करूंगा।" शाहरुख ने कहा, "सतीश भाई, प्रिंसिपल का रोल कोई भी कर सकता है। यह रसाई का रोल, हमें इसके लिए कोई नहीं मिल रहा है।"

    कैसे किया था थूकने वाला रोल

    फराह और शाह रुख के कहने पर, सतीश ने यह भूमिका निभाने का फैसला किया। सेट पर पहुंचकर, उन्होंने भूमिका में सुधार करने का फैसला किया। अभिनेता ने बताया, "हर सीन से पहले, मैं पानी का एक बड़ा घूंट भरकर शाह रुख पर थूक देता था। वह सीन के दौरान हंसते रहते थे। इससे पहले कई सीन ऐसे थे जिनमें हमें रीटेक करने पड़े। मैंने शाह रुख से कहा, "तुम्हें ही इसकी वजह से तकलीफ हो रही है।"

    फिल्म में शाह रुख के अलावा सुष्मिता सेन, अमृता राव और ज़ायद खान जैसे सितारे नजर आए। उनका किरदार, एक प्यारा सा कॉलेज प्रोफेसर था जो लगातार छात्रों पर थूकता रहता है। इस सीन ने पर्दे पर जो हास्य जोड़ा उसे कोई नहीं भुला सकता।

    यह भी पढ़ें- Satish Shah Last Post: 'आप हमेशा मेरे...', निधन से एक दिन पहले सतीश शाह ने इस एक्टर के लिए किया था पोस्ट