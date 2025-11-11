Language
    सावधान! इस क्राइम थ्रिलर का क्लाइमेक्स उड़ा देगा आपके होश, सस्पेंस से भरी मूवी OTT पर कर रही है ट्रेंड

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:13 PM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। वहां पर उन्हें जिस जोनर की फिल्में चाहिए, वह मिल जाती है। इस वीक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी ही फिल्म ट्रेंड कर रही है, जिसका जबरदस्त क्लाइमेक्स देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। एक मिनट भी ये मूवी आपको बोरियत का एहसास नहीं करवाएगी। क्या है मूवी की कहानी, चलिए जानते हैं: 

    ओटीटी पर नंबर 1 बनी हुई है ये क्राइम सस्पेंस थ्रिलर/ फोटो- Youtube

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सस्पेंस से भरी फिल्में दर्शकों को बेहद पसंद आती है। थैंक्स टू ओटीटी, अब फैंस को अपनी फेवरेट फिल्मों को देखने के लिए हफ्ते भर सिनेमाघरों में मूवी के रिलीज होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इस वक्त ओटीटी पर एक ऐसी ही क्राइम थ्रिलर फिल्म धमाल मचा रही है। 

    साउथ की इस फिल्म का सस्पेंस इतना तगड़ा है कि आप 2 घंटे 19 मिनट तक मूवी को छोड़कर अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे। कौन सी है ये मूवी जो इस वक्त OTT पर बनी है नंबर वन और आप उसे किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स: 

    क्या है सस्पेंस से भरी इस मूवी की कहानी? 

    मूवी की इस कहानी एक चाचा और भतीजी की है, जो अपने बड़े भाई की मौत के बाद अपनी भाभी और बच्ची की जिम्मेदारी उठाता है। वह एक गवर्मेंट ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी जान उसकी भतीजी में ही बसती है। वह अपनी प्रेमिका को नाराज कर देता है, लेकिन अपनी 'सुंदरी' को स्कूल खत्म होने के बाद अकेले वहां से निकलने नहीं देता। तमिलनाडु के पलानी का रहने वाले ईश्ववरन की भतीजी और उसकी दोस्त पूरनी एक दिन जंगल में हिरण देखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर अपने चाचा को देखकर इरादा बदल देती है। 

    अगले दिन स्कूल में जब 'सुंदरी' की मुलाकात जब पूरनी से होती है, तो उसका बदलाव कुछ बदला नजर आता है। ये बात सुंदरी अपने चाचा को बताती है। ईश्वरन अपनी भतीजी को स्कूल के बाहर खड़ा करके जाता है और पूरनी को बाइक पर बिठाकर ले जाता है। दुष्कर्म की वजह से डरी-सहमी पूरनी अपने चाचा के दोस्त के हाथ लगाने से डरती है और वहां पर कोई उनका वीडियो निकाल लेता है, जिसकी वजह से पूरा दोष ईश्वरन पर लग जाता है। 

    Chittha

    उधर वीडियो प्रूफ के बाद ईश्वरन की भाभी अपनी बेटी सुंदरी को उससे दूर रखने लगती है और एक दिन उसे स्कूल छोड़ने खुद जाती है, लेकिन उसके बाद शाम को वह बच्ची स्कूल से अकेले निकलती है और रास्ते में उसे कोई अगवा कर लेता है। वह वही होता है, जो पूरे पलानी में खौफ फैलाकर रखता है। बच्ची के गायब होने के पीछे किसका हाथ है और कैसे दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले अलग-अलग होते हैं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। 

    किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं मूवी?

    ओटीटी पर ट्रेंड करने वाली इस मूवी का टाइटल चिट्ठा है, जो एक तमिल शब्द है। मूवी में एक चाचा अपनी भतीजी के लिए किस हद तक जा सकता है, इसे बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है। मूवी में सिद्धार्थ के अलावा निमिषा सजायन, अंजलि नायर भी मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म को आप JIO HOTSTAR पर देख सकते हैं। imdb ने भी मूवी को 10 में से 8.5 की रेटिंग दी है। 

