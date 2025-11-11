सावधान! इस क्राइम थ्रिलर का क्लाइमेक्स उड़ा देगा आपके होश, सस्पेंस से भरी मूवी OTT पर कर रही है ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सस्पेंस से भरी फिल्में दर्शकों को बेहद पसंद आती है। थैंक्स टू ओटीटी, अब फैंस को अपनी फेवरेट फिल्मों को देखने के लिए हफ्ते भर सिनेमाघरों में मूवी के रिलीज होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इस वक्त ओटीटी पर एक ऐसी ही क्राइम थ्रिलर फिल्म धमाल मचा रही है।

साउथ की इस फिल्म का सस्पेंस इतना तगड़ा है कि आप 2 घंटे 19 मिनट तक मूवी को छोड़कर अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे। कौन सी है ये मूवी जो इस वक्त OTT पर बनी है नंबर वन और आप उसे किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

क्या है सस्पेंस से भरी इस मूवी की कहानी? मूवी की इस कहानी एक चाचा और भतीजी की है, जो अपने बड़े भाई की मौत के बाद अपनी भाभी और बच्ची की जिम्मेदारी उठाता है। वह एक गवर्मेंट ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी जान उसकी भतीजी में ही बसती है। वह अपनी प्रेमिका को नाराज कर देता है, लेकिन अपनी 'सुंदरी' को स्कूल खत्म होने के बाद अकेले वहां से निकलने नहीं देता। तमिलनाडु के पलानी का रहने वाले ईश्ववरन की भतीजी और उसकी दोस्त पूरनी एक दिन जंगल में हिरण देखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर अपने चाचा को देखकर इरादा बदल देती है।

उधर वीडियो प्रूफ के बाद ईश्वरन की भाभी अपनी बेटी सुंदरी को उससे दूर रखने लगती है और एक दिन उसे स्कूल छोड़ने खुद जाती है, लेकिन उसके बाद शाम को वह बच्ची स्कूल से अकेले निकलती है और रास्ते में उसे कोई अगवा कर लेता है। वह वही होता है, जो पूरे पलानी में खौफ फैलाकर रखता है। बच्ची के गायब होने के पीछे किसका हाथ है और कैसे दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले अलग-अलग होते हैं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी।