Netflix पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही ये रोमांटिक थ्रिलर, बॉक्स ऑफिस पर रही थी बड़ी फ्लॉप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मूवी लवर्स के लिए ओटीटी अब एक नया और आसान प्लेटफॉर्म बन गया है जहां वे घर बैठे अपनी पसंद का कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। इसीलिए जो फिल्में थिएटर में नहीं चल पाती जब उन्हें ओटीटी पर रिलीज किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा दर्शक उससे जुड़ पाते हैं। अब एक ऐसी ही एक फिल्म अगस्त में थिएटर में रिलीज हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वह फ्लॉप साबित हुई है। हालांकि जब से वह ओटीटी पर आई है तब टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है यानि दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन सी है यह फिल्म।

अगस्त 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों की है जो प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन जात-पात के विरोधी लोगों को उनका प्यार पचता नहीं है और वह दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोनों ऐसे लोगों के खिलाफ खूब लड़ते हैं, लेकिन क्या वे अपने प्यार को पाने में सफल हो पाते हैं यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।

आर माधवन-गुलशन दैवेया की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर का ऐलान, OTT पर कब और कहां देगी दस्तक? क्या है फिल्म की कहानी? अब तक आप समझ गए होंगे की हम सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 की बात कर रहे हैं। इस फिल्म में सिद्धांत ने एक गरीब और लोअर कास्ट के लड़के नीलेश का किरदार निभाया है और तृप्ति डिमरी ने एक ऊंचे खानदान की लड़की विधि का। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और विधि के परिवार को इसकी भनक लग जाती है। इसके बाद उसके घरवाले नीलेश को विधि से दूर रहने की धमकी देते हैं और कॉलेज में भी उसे खूब परेशान किया जाता है। अब जात पात की इस राजनीति और प्यार में उलझे हुए दोनों क्या एक दूसरे के हो पाते हैं, यही फिल्म की कहानी है।