OTT Movies And Series: इस हफ्ते ओटीटी पर दस्तक दे रहीं ये सीरीज और फिल्में, क्राइम से लेकर कॉमेडी की भरपूर डोज

OTT Movies And Web Series This Week 13 to 14 July इस हफ्ते काजोल का वेब सीरीज डेब्यू होगा। पहली बार वकील के किरदार में नजर आएंगी। यह अमेरिकन सीरीज द गुड वाइफ का अडेप्टेशन है। इसके अलावा कुछ दिलचस्प फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। सिनेमाघरों में सुस्ती के मद्देजनर ओटीटी पर मनोरंजन का भरपूर इंतजाम है। बिंज वॉच के लिए सीरीज भी हैं।