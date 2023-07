Most Awaited Seasons: दूसरे हाफ में खत्म हो सकता है इन 9 वेब सीरीज के अगले सीजनों का इंतजार, जानें- अपडेट

Most Awaited Next Seasons Of Web Series ओटीटी स्पेस में कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जिन्होंने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। इनके हर सीजन का इंतजार बेसब्री से रहता है। मसलन मिर्जापुर द फैमिली मैन आर्या पंचायत ऐसी सीरीजों की लिस्ट में हैं। कुछ वेब सीरीज के सीक्वल फर्स्ट हाफ में आ चुके हैं और कुछ दूसरे हाफ में रिलीज हो सकते हैं।