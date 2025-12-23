Dhurandhar नहीं पाकिस्तान में इस भारतीय फिल्म ने मचाया तहलका, Netflix पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही साईकोलॉजिकल ड्रामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की सफलता को देखकर अगर आप सोच रहे है कि यह पड़ोसी देश में भी कहर बरपा रही है तो आपका सोचना गलत हो सकता है क्योंकि वहां के दर्शकों का दिल तो कोई और ही फिल्म जीत रही है। यह फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

न हॉलीवुड, न बॉलीवुड, बल्कि एक तेलुगु-भाषा की फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में ट्रेंड कर रही है। रविवार, 21 दिसंबर के डेटा के अनुसार, यह रोमांटिक ड्रामा ट्रेंडिंग चार्ट पर पहले नंबर पर है।

क्या है फिल्म की कहानी? 'द गर्लफ्रेंड' की कहानी भूमा देवी (रश्मिका मंदाना) की है, जो लिटरेचर में MA करने के लिए हैदराबाद जाती है। अपने कॉलेज में वह विक्रम (दीक्षित) से मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। उसकी जिंदगी में तब मोड़ आता है जब उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में फंस गई है जिससे वह निकल नहीं सकती। जब वह उसे छोड़ने का फैसला करती है, तो वह उस पर रुकने का दबाव डालता है, जिससे उसकी पूरी सेहत खराब होती है।