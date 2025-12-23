Dhurandhar नहीं पाकिस्तान में इस भारतीय फिल्म ने मचाया तहलका, Netflix पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही साईकोलॉजिकल ड्रामा
भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली तनातनी पर बनी फिल्म धुरंधर को दोनों देशों के दर्शक पसंद कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद यह वह फिल्म नहीं है जो वहां तह
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की सफलता को देखकर अगर आप सोच रहे है कि यह पड़ोसी देश में भी कहर बरपा रही है तो आपका सोचना गलत हो सकता है क्योंकि वहां के दर्शकों का दिल तो कोई और ही फिल्म जीत रही है। यह फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
न हॉलीवुड, न बॉलीवुड, बल्कि एक तेलुगु-भाषा की फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में ट्रेंड कर रही है। रविवार, 21 दिसंबर के डेटा के अनुसार, यह रोमांटिक ड्रामा ट्रेंडिंग चार्ट पर पहले नंबर पर है।
कौन सी फिल्म पाकिस्तान में मचा रही तहलका
सोच रहे हैं कि कौन सी फिल्म? यह रश्मिका मंदाना, दीक्षित शेट्टी और अनु इमैनुएल की हाल ही में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल ड्रामा 'द गर्लफ्रेंड' (The Girlfriend) है। ओरीजिनल रूप से तेलुगु में बनी यह फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हिंदी, मलयालम, तमिल और कन्नड़ में भी उपलब्ध है। राहुल रविंद्रन द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सिनेमाघरों में कुछ समय चलने के बाद, 'द गर्लफ्रेंड' 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई।
क्या है फिल्म की कहानी?
'द गर्लफ्रेंड' की कहानी भूमा देवी (रश्मिका मंदाना) की है, जो लिटरेचर में MA करने के लिए हैदराबाद जाती है। अपने कॉलेज में वह विक्रम (दीक्षित) से मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। उसकी जिंदगी में तब मोड़ आता है जब उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में फंस गई है जिससे वह निकल नहीं सकती। जब वह उसे छोड़ने का फैसला करती है, तो वह उस पर रुकने का दबाव डालता है, जिससे उसकी पूरी सेहत खराब होती है।
नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में कर रही ट्रेंड
धीरज मोगिलनेनी और विद्या कोप्पिनेनी द्वारा निर्मित इस फिल्म में प्रोफेसर सुधीर (एचओडी) के रूप में राहुल रवींद्रन, भूमा के पिता के रूप में राव रमेश और विक्की की मां के रूप में रोहिणी मोलेटी भी हैं। द गर्लफ्रेंड के अलावा, जॉली एलएलबी 3, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बैंड बाजा बारात, और लेडीज वर्सेस रिकी बहल भी पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों में ट्रेंड कर रही हैं।
