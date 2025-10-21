Netflix पर धूम मचा रही है 52 मिनट की फिल्म, ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बनी हुई है ये नई फैमिली ड्रामा
Netlfix ओटीटी की दुनिया का सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक नई फैमिली ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया है, जो महज 52 मिनट की है। इसकी कहानी इतनी ज्यादा शानदार है, जो आपके दिल को आसानी से जीत लेगी। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म की बात हो रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दीवाली के सीजन में कई धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज को ऑनलाइन रिलीज किया गया। इनमें से एक फैमिली ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी आई है, जिसकी शानदार कहानी ने हर किसी को प्रभावित किया है। 52 मिनट वाली ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी।
आलम ये है कि नई रिलीज के आधार पर ये फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ट्रेंडिंग में रिलीज के पहले दिन से नंबर वन पर बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में चर्चा की जा रही है।
नेटफ्लिक्स पर छाई ये मूवी
जिस फिल्म के बारे में यहां चर्चा की जा रही है, उसे 17 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। मूवी की कहानी एक लड़की की दिखाई गई है, जो दिल्ली की रहने वाली है और जॉब के लिए बेंगलुरू काम करती है। दीवाली की छुट्टियों में वह फैमिली संग एन्जॉय करने के लिए दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित अपने घर पर वापस आती है। दीवाली के फेस्टिव सीजन को लेकर उसकी एक्साइटमेंट काफी हाई है।
यह भी पढ़ें- Vash Level 2 OTT: ओटीटी पर दिखेगा काले जादू का खौफनाक खेल, कब और कहां स्ट्रीम होगी ‘वश लेवल 2’?
लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है, जब घर आकर उसे पता लगता है कि उसके परिवार के सदस्य काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे वह अनजान है। फैमिली के कई अनसुने रहस्य भी उस लड़की के सामने खुलते हैं, जो उसे सरप्राइज करते हैं। जिसकी वजह से परिवार में काफी कलेश भी होता है। कहानी रोचक और इमोशनल है, जिसकी बदौलत 52 मिनट की ये ओटीटी फिल्म आपको अंत तक बांधकर रखेगी।
चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां बात अभिनेत्री एहसास चन्ना की नई फिल्म ग्रेटर कलेश (Greater Kalesh) के बारे में की जा रही है, जो नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है। फिल्म की कमाल की कहानी और कास्ट की बेहतरीन एक्टिंग आपको काफी एंटरटेन करेगी।
आईएमडीबी रेटिंग में अव्वल ग्रेटर कलेश
गौर किया की आईएमडीबी (IMDb) रेटिंग की तरफ तो इस मूवी को 5/10 की रेटिंग मिली है। जो इस मूवी को मस्ट वॉच बनाती है। अगर आपने अभी तक ग्रेटर कलेश को नहीं देखा है तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर घर बैठे आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।