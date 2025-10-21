Netflix पर धूम मचा रही है 52 मिनट की फिल्म, ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बनी हुई है ये नई फैमिली ड्रामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दीवाली के सीजन में कई धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज को ऑनलाइन रिलीज किया गया। इनमें से एक फैमिली ड्रामा फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी आई है, जिसकी शानदार कहानी ने हर किसी को प्रभावित किया है। 52 मिनट वाली ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आलम ये है कि नई रिलीज के आधार पर ये फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ट्रेंडिंग में रिलीज के पहले दिन से नंबर वन पर बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में चर्चा की जा रही है।

नेटफ्लिक्स पर छाई ये मूवी जिस फिल्म के बारे में यहां चर्चा की जा रही है, उसे 17 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। मूवी की कहानी एक लड़की की दिखाई गई है, जो दिल्ली की रहने वाली है और जॉब के लिए बेंगलुरू काम करती है। दीवाली की छुट्टियों में वह फैमिली संग एन्जॉय करने के लिए दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित अपने घर पर वापस आती है। दीवाली के फेस्टिव सीजन को लेकर उसकी एक्साइटमेंट काफी हाई है।

चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां बात अभिनेत्री एहसास चन्ना की नई फिल्म ग्रेटर कलेश (Greater Kalesh) के बारे में की जा रही है, जो नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है। फिल्म की कमाल की कहानी और कास्ट की बेहतरीन एक्टिंग आपको काफी एंटरटेन करेगी।