कैंसर से लड़ी लड़ाई, गहने बेचे..Family Man 3 के JK ने सुनाई स्ट्रगल की कहानी, पत्नी को दिया सफलता का क्रेडिट
Family Man सीरीज के जेके यानि शारिब हाशमी को 'फैमिली मैन सीजन 3' में अपने रोल के लिए बहुत प्यार मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जेके सीरीज में जितने फनी और कूल दिखते हैं उनकी असल जिंदगी में उतना ही स्ट्रगल भरा हुआ है और ये स्ट्रगल सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनकी पत्नी का भी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर सीरीज फैमिली मैन 3 में शारिब हाशमी मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी के बेस्ट फ्रेंड और इंटेलिजेंस ऑफिसर जेके तलपड़े का किरदार निभा रहे हैं। सीरीज के लेटेस्ट सीजन में शारिब को कई अरेंज मैरिज डेट्स पर जाते हुए दिखाया गया है। लेकिन आपको बता दें असल जिंदगी में वे बिल्कुल भी सिंगल नहीं है और पत्नी नसरीन को अपनी सफलता का पूरा श्रेय देते हैं। हाल ही में शारिब ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए जिनमें उन्होंने बताया कि किस तरह कैंसर होने के बावजूद उनकी पत्नी ने उनके सपनों को पूरा करने में मदद की।
एक्टिंग के लिए छोड़ी नौकरी
शारिब और नसरीन ने 2003 में शादी की और 2009 में उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए MTV में इन-हाउस राइटर की नौकरी छोड़ दी। एक इंटरव्यू में, शारिब ने बताया कि जब उन्हें धोबी घाट में एक रोल के लिए फाइनल होने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। शारिब फिल्मों में कोशिश करना चाहते थे, उन्होंने ऑडिशन दिए और उन पर अपनी पत्नी और बच्चे की भी जिम्मेदारी थी। उनकी सेविंग्स खत्म होने लगीं, और उन्हें दोस्तों से लोन मांगना पड़ा। किसी ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन नसरीन ने सपोर्ट किया।
शारिब ने बताया, "मुश्किल भरे उस समय में मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने अपनी ज्वेलरी बेच दी ताकि घर में खाने का इंतजाम हो सके। हमने अपना गुजारा करने के लिए अपना घर भी बेच दिया। समय के साथ मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। एक समय ऐसा भी था जब मुझे पक्का नहीं था कि मैं अपने परिवार को अगले खाने में क्या खिलाऊंगा। उसने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी ताकि मैं खाने की चिंता किए बिना अपने एक्टिंग के सपने पूरे कर सकूं। आखिरकार, हमें अपना घर भी बेचना पड़ा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी।"
शारिब की पत्नी को था कैंसर
एक्टर ने कैंसर से लड़ने के बावजूद अपनी पत्नी को सपोर्ट का पिलर बताया। सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू में शारिब ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी को मुंह का कैंसर हुआ था, लेकिन इससे जिंदगी को देखने के उनके नज़रिए पर कोई असर नहीं पड़ा। एक्टर को याद आया कि जब उनकी जिंदगी में प्रोफेशनली चीजें बेहतर हुईं, तो नसरीन ने कैंसर से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी मजबूत इरादों वाली, हिम्मत वाली हैं, उनकी चार सर्जरी हो चुकी हैं और फिर भी वह हर बार 3-4 दिन में ठीक हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि नसरीन में अपने बच्चों और उनके लिए जीने की इच्छा है।
कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने शारिब का काम देखा था और उन्हें SRK, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ की फिल्म 'जब तक है जान' के लिए चुन लिया गया था, जो 2012 में रिलीज हुई थी। शारिब ने बताया कि, "जब मैं अपने उन सपनों में कहीं नहीं पहुंच पा रहा था, तो मैंने अपने एक्टिंग के सपनों को किनारे रखने का फैसला किया। मैं टेलीविजन पर MTV के 'बकरा' और दूसरी स्पूफी चीजों में बिजी हो गया। मेरी शादी हो गई और मेरा एक बच्चा भी हुआ। इसलिए मुझे सपनों को जिंदा दफनाना पड़ा, लेकिन मेरी पत्नी के सपोर्ट की वजह से फिर से मैंने अपने सपनों का पीछा किया'।
