Hasseen Dillruba 2 OTT Release: फिर खून से सनेंगे 'हसीन दिलरुबा' के हाथ, Netflix पर इस तारीख को रिलीज होगी मूवी

Phir Aayi Hasseen Dillruba, is out on 9 August, only on Netflix ❤️‍🔥#PhirAayiHasseenDillrubaOnNetflix pic.twitter.com/pLqfLFR2R1— Netflix India (@NetflixIndia) July 15, 2024

टपकेगा खून, आएगा कातिलाना मानसून

रिलीज डेट के साथ ही मेकर्स ने एक छोटा सा एनिमेटेड टीजर रिलीज किया है। जिसमें तापसी पन्नू के हाथ में रखी किताब में लिखा है, "9 अगस्त को टपकेगा खून, आएगा कातिलाना मानसून"। इसके अलावा विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) भी कैप लगाए किताब पढ़ते दिखाई दिए।

विक्रांत और तापसी के अलावा सनी कौशल के लुक से भी पर्दा उठा, जिनकी किताब में लिखा है, "9 अगस्त को दिल पिघलेंगे, इश्क का जहर निगलेंगे"। आपको बता दें कि तापसी पन्नू ने पहले पार्ट में रानी सक्सेना का किरदार निभाया था, तो वहीं विक्रांत मैसी 'ऋषभ सक्सेना' ने उनके पति का किरदार अदा किया था"।

यह भी पढ़ें: Netflix New Movies 2024: 'दो पत्ती' से लेकर 'टू किल ए टाइगर' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर धूम मचाएंगी ये फिल्में