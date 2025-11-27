अरे गजब! इस वेब सीरीज ने रिलीज होते ही क्रैश कर दिया Netflix, सस्पेंस के मामले में निकली सबकी बाप
Netflix OTT Release: इस हफ्ते कई वेबसीरीज और फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन एक ऐसी वेबसीरीज आई है, जिसका इंतजार हर किसी को था और इस वेबसीरीज ने आते ही नेटफ्लिक्स का सर्वर डाउन कर दिया, जिसके चलते दुनियाभर में मौजूद लोगों को काफी परेशानी आई।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूरी दुनिया को बस घड़ी की सुई का इंतजार था...जैसे ही 27 नवंबर 2025 की तारीख आएगी सबकी निगाहें Netflix पर जाकर टिक जाएंगी, क्योंकि साल की सबसे बड़ी और मचअवेटिड सीरीज Stranger Things 5 जो रिलीज होनी थी और लीजिए स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आखिरकार रिलीज हो चुकी है। इस बार ये पांचवा सीजन रहा और सीजन का ये पहला वॉल्यूम था यानि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ये वॉल्यूम 1 रिलीज हुआ है। रिलीज के साथ ही नेटफ्लिक्स की मुश्किलें भी बढ़ गईं।
डाउन हो गया नेटफ्लिक्स का सर्वर
नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी (Stranger Things 5 Released)। हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इसके रिव्यूज भी आ रहे हैं (Stranger Things 5 Review)। लोगों ने इस बार के सीजन को भी बेस्ट बताया है और रोमांच से भरे इस सीजन के बाकी पार्ट्स को देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं। इसी बीच जैसे ही ये सीजन स्ट्रीम हुआ तो नेटफ्लिक्स के सर्वर इसे झेल भी नहीं पाए और सर्वर डाउन हो गया।
हालांकि ऐसा हुआ दुनियाभर में था लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका अमेरिका में हुआ। करीब 15,000 से ज्यादा यूजर्स ने आउटेज की शिकायत कर डाली। Downdetector के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 59% शिकायतें स्ट्रीमिंग फेल होने की ही थीं। इसके अलावा 41% यूजर्स सर्वर कनेक्शन की समस्याओं का सामना कर रहे थे। स्क्रीन फ्रीज हो रही थी तो वहीं इसके अलावा ऐप क्रैश भी हो रहा था और वीडियो को लोड होने में भी वक्त लग रहा था।
भारत में भी पड़ा इसका असर
हालांकि ऐसा हो भी इसलिए रहा था क्योंकि सभी लोग एक साथ नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखने के लिए आए और इसी के चलते नेटफ्लिक्स का सर्वर क्रैश हो गया। वहीं भारत में भी लोगों को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करनी शुरू कर दी। शो की शुरुआत में ही स्क्रीन पर NSES-500 Error आ रहा था और लोगों को सीरीज देखने में दिक्कत आ रही थी। इसी के चलते लोग सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे।
वहीं जब ऐसी समस्या ज्यादा हो तो लोगों को सलाह दी गई कि नेटफ्लिक्स को बंद करके दोबारा उसे खोला जाए। कैश क्लिअर करके उसे फिर से ओपन किया जाए और ये तय किया जाए कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो करीब 25MBPS से ज्यादा की हो। खैर फिलहाल तो स्ट्रेंजर थिंग्स की चर्चा खूब हो रही है और लोग इसे जमकर पसंद भी कर रहे हैं।
