अरे गजब! इस वेब सीरीज ने रिलीज होते ही क्रैश कर दिया Netflix, सस्पेंस के मामले में निकली सबकी बाप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूरी दुनिया को बस घड़ी की सुई का इंतजार था...जैसे ही 27 नवंबर 2025 की तारीख आएगी सबकी निगाहें Netflix पर जाकर टिक जाएंगी, क्योंकि साल की सबसे बड़ी और मचअवेटिड सीरीज Stranger Things 5 जो रिलीज होनी थी और लीजिए स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आखिरकार रिलीज हो चुकी है। इस बार ये पांचवा सीजन रहा और सीजन का ये पहला वॉल्यूम था यानि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ये वॉल्यूम 1 रिलीज हुआ है। रिलीज के साथ ही नेटफ्लिक्स की मुश्किलें भी बढ़ गईं।

डाउन हो गया नेटफ्लिक्स का सर्वर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी (Stranger Things 5 Released)। हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इसके रिव्यूज भी आ रहे हैं (Stranger Things 5 Review)। लोगों ने इस बार के सीजन को भी बेस्ट बताया है और रोमांच से भरे इस सीजन के बाकी पार्ट्स को देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं। इसी बीच जैसे ही ये सीजन स्ट्रीम हुआ तो नेटफ्लिक्स के सर्वर इसे झेल भी नहीं पाए और सर्वर डाउन हो गया।

भारत में भी पड़ा इसका असर हालांकि ऐसा हो भी इसलिए रहा था क्योंकि सभी लोग एक साथ नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखने के लिए आए और इसी के चलते नेटफ्लिक्स का सर्वर क्रैश हो गया। वहीं भारत में भी लोगों को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करनी शुरू कर दी। शो की शुरुआत में ही स्क्रीन पर NSES-500 Error आ रहा था और लोगों को सीरीज देखने में दिक्कत आ रही थी। इसी के चलते लोग सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे।