Emily In Paris Season 5: भारत में कब और कहां होगी रिलीज? कलाकार, कहानी और सीरीज के बारे में जानें सबकुछ
Emily In Paris Season 5: एमिली कूपर 'एमिली इन पेरिस' के सीजन 5 में वापस आ रही हैं। यहां भारत में रिलीज डेट, कहानी, कास्ट अपडेट और अब तक की सारी डिटेल ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने कन्फर्म किया है कि एमिली इन पेरिस सीजन 5 के सभी दस एपिसोड एक साथ रिलीज होंगे, जो इस सीरीज के लिए प्लेटफॉर्म के पूरे सीजन रिलीज पैटर्न को जारी रखेगा। यह घोषणा सीजन 4 खत्म होने के महीनों बाद हुई है, जिसमें इसकी मुख्य किरदार एमिली कूपर के लिए कई अनसुलझे पर्सनल और प्रोफेशनल मुद्दे बाकी थे।
पेरिस होगा कहानी का सेंटर
नया सीजन एक बड़े यूरोपीय बैकग्राउंड के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन पेरिस पर पूरा फोकस बना हुआ है। सीजन 5 को सितंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर हरी झंडी मिल गई थी। नेटफ्लिक्स ने बाद में कन्फर्म किया कि आने वाले एपिसोड पेरिस और इटली के बीच बंटे होंगे, जो एमिली की काम की जिम्मेदारियों में बदलाव को दिखाएगा। हालांकि रोम भी इसमें दिखाया जाएगा पेरिस कहानी का सेंटर पॉइंट होगा।
एमिली इन पेरिस सीज़न 5 में कहानी कहां तक पहुंची
सीजन 4 के आखिर में, एमिली खुद को एक चौराहे पर पाती है। प्रोफेशनली, उसने एक लीडरशिप रोल संभाला क्योंकि एजेंसी ग्रेटो ने फ्रांस से बाहर भी अपना काम बढ़ाया। पर्सनली, उसके रिश्ते अभी भी उलझे हुए थे। सीजन 5 में एमिली पेरिस और इटली के बीच अपने असाइनमेंट को बैलेंस करती है, जहां नई उम्मीदें शुरुआती मुश्किलें पैदा करती हैं। शो के ऑफिशियल सिनॉप्सिस के अनुसार, एक बड़ा प्रोफेशनल फैसला उल्टा पड़ जाता है, जिससे ऐसे नतीजे निकलते हैं जो उसके करियर की स्थिति और पर्सनल रिश्तों दोनों पर असर डालते हैं। यह सीजन साफ-सुथरे समाधानों के बजाय मुश्किल दौर दिखाता है जो फ्यूचर पर ज्यादा जोर देता है।
कब रिलीज होगा पांचवां सीजन
एमिली इन पेरिस सीजन 5, 18 दिसंबर 2025 को भारत में नेटफ्लिक्स पर आएगा, जिसमें एमिली कूपर की कहानी पेरिस और रोम में नए झगड़ों और जाने-पहचाने चेहरों के साथ जारी रहेगी। फिलिपिन लेरॉय-ब्यूलियू, एशले पार्क, लुकास ब्रावो, सैमुअल अर्नोल्ड, ब्रूनो गौरी, विलियम अबाडी और लुसिएन लैविस्काउंट जैसे जाने-पहचाने चेहरों के साथ, कोलिन्स एमिली कूपर के रूप में वापसी कर रही हैं। यूजेनियो फ्रांसेस्किनी मार्सेलो के रूप में अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं।
