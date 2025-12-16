Emily In Paris Season 5: भारत में कब और कहां होगी रिलीज? कलाकार, कहानी और सीरीज के बारे में जानें सबकुछ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स ने कन्फर्म किया है कि एमिली इन पेरिस सीजन 5 के सभी दस एपिसोड एक साथ रिलीज होंगे, जो इस सीरीज के लिए प्लेटफॉर्म के पूरे सीजन रिलीज पैटर्न को जारी रखेगा। यह घोषणा सीजन 4 खत्म होने के महीनों बाद हुई है, जिसमें इसकी मुख्य किरदार एमिली कूपर के लिए कई अनसुलझे पर्सनल और प्रोफेशनल मुद्दे बाकी थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पेरिस होगा कहानी का सेंटर नया सीजन एक बड़े यूरोपीय बैकग्राउंड के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन पेरिस पर पूरा फोकस बना हुआ है। सीजन 5 को सितंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर हरी झंडी मिल गई थी। नेटफ्लिक्स ने बाद में कन्फर्म किया कि आने वाले एपिसोड पेरिस और इटली के बीच बंटे होंगे, जो एमिली की काम की जिम्मेदारियों में बदलाव को दिखाएगा। हालांकि रोम भी इसमें दिखाया जाएगा पेरिस कहानी का सेंटर पॉइंट होगा।

यह भी पढ़ें- Ek Deewane Ki Deewaniyat On Ott: कब और कहां स्ट्रीम होगी हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की लव स्टोरी? एमिली इन पेरिस सीज़न 5 में कहानी कहां तक पहुंची सीजन 4 के आखिर में, एमिली खुद को एक चौराहे पर पाती है। प्रोफेशनली, उसने एक लीडरशिप रोल संभाला क्योंकि एजेंसी ग्रेटो ने फ्रांस से बाहर भी अपना काम बढ़ाया। पर्सनली, उसके रिश्ते अभी भी उलझे हुए थे। सीजन 5 में एमिली पेरिस और इटली के बीच अपने असाइनमेंट को बैलेंस करती है, जहां नई उम्मीदें शुरुआती मुश्किलें पैदा करती हैं। शो के ऑफिशियल सिनॉप्सिस के अनुसार, एक बड़ा प्रोफेशनल फैसला उल्टा पड़ जाता है, जिससे ऐसे नतीजे निकलते हैं जो उसके करियर की स्थिति और पर्सनल रिश्तों दोनों पर असर डालते हैं। यह सीजन साफ-सुथरे समाधानों के बजाय मुश्किल दौर दिखाता है जो फ्यूचर पर ज्यादा जोर देता है।