Diesel OTT Release: थिएटर के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही 'डीजल', कब और कहां देखें हरीश कल्याण की एक्शन थ्रिलर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हरीश कल्याण अभिनीत डीजल, इस साल दिवाली के मौके पर 17 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अगर आप ओटीटी पर फिल्म के आने का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि यह जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है । पढ़ें कब और कहां देखें हरीश कल्याण की फिल्म।

वासु अपने कौशल का इस्तेमाल करके अपने पालक पिता के सिंडिकेट पर कब्जा करता है और उसे चलाता है और अपनी कम्यूनिटी में रॉबिन हुड जैसा बन जाता है। अपने लोगों की भलाई के लिए अवैध ईंधन व्यापार को आय का स्रोत बनाते हुए आखिरकार उसकी मुलाकात एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और उसके दुश्मन तस्करों से होती है। इसके बाद, वासुदेवन और पुलिस अधिकारी के बीच की लड़ाई शुरू होती है, जो फिल्म को एक चूहे-बिल्ली की लड़ाई में बदल देती है जो डीजल माफिया और उससे जुड़ी राजनीति पर प्रकाश डालती है।

डीजल की कास्ट डीज़ल में हरीश कल्याण मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही अथुल्या रवि, पी. साई कुमार, विनय राय, करुणास, विवेक प्रसन्ना, सचिन खेडेकर, ज़ाकिर हुसैन, केपीवाई धीना, लोलू सभा मारन, जी. मारीमुथु, काली वेंकट और कई अन्य लोग प्रमुख भूमिकाओं में हैं।