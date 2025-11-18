Language
    Diesel OTT Release: थिएटर के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही 'डीजल', कब और कहां देखें हरीश कल्याण की एक्शन थ्रिलर?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:47 PM (IST)

    Diesel OTT Release: क्या आप हरीश कल्याण की तमिल फिल्म 'डीजल' को ओटीटी पर देखने का इंतज़ार कर रहे हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है, यहां इसकी स्ट्रीमिंगडिटेल्स दी गई हैं। 

    हरिश कल्याण की डीजल ओटीटी पर देगी दस्तक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हरीश कल्याण अभिनीत डीजल, इस साल दिवाली के मौके पर 17 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अगर आप ओटीटी पर फिल्म के आने का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि यह जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है । पढ़ें कब और कहां देखें हरीश कल्याण की फिल्म।

    डीजल कब और कहां देखें

    डीजल ओटीटी प्लेटफॉर्म सिंपली साउथ पर रिलीज होने वाली है और 21 नवंबर, 2025 से स्ट्रीमिंग शुरू होगी। प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की है।

    क्या है डीजल की कहानी?

    डीजल, वासुदेवन जिसे "डीजल" वासु के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी कहता है। वह एक युवा मछुआरा है जिसने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसका पालक पिता उत्तरी चेन्नई में चल रहे एक ईंधन तस्करी के धंधे में फंस जाता है।

    diesel

    वासु अपने कौशल का इस्तेमाल करके अपने पालक पिता के सिंडिकेट पर कब्जा करता है और उसे चलाता है और अपनी कम्यूनिटी में रॉबिन हुड जैसा बन जाता है। अपने लोगों की भलाई के लिए अवैध ईंधन व्यापार को आय का स्रोत बनाते हुए आखिरकार उसकी मुलाकात एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और उसके दुश्मन तस्करों से होती है। इसके बाद, वासुदेवन और पुलिस अधिकारी के बीच की लड़ाई शुरू होती है, जो फिल्म को एक चूहे-बिल्ली की लड़ाई में बदल देती है जो डीजल माफिया और उससे जुड़ी राजनीति पर प्रकाश डालती है।

    डीजल की कास्ट

    डीज़ल में हरीश कल्याण मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही अथुल्या रवि, पी. साई कुमार, विनय राय, करुणास, विवेक प्रसन्ना, सचिन खेडेकर, ज़ाकिर हुसैन, केपीवाई धीना, लोलू सभा मारन, जी. मारीमुथु, काली वेंकट और कई अन्य लोग प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

    इस फिल्म को शनमुगम मुथुसामी ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म थर्ड आई एंटरटेनमेंट और एसपी सिनेमाज के बैनर तले देवराजुलु मार्कंडेयन, एसपी शंकर और किशोर एस ने को-प्रोड्यूस की है। यह फिल्म ध्रुव विक्रम की "बाइसन" और प्रदीप रंगनाथन की "डूड" के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि यह फिल्म केवल भारत के बाहर के दर्शकों के लिए ही उपलब्ध होगी।

