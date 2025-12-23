OTT पर आते ही 7 एपिसोड वाली ये सीरीज नंबर 2 पर कर रही है ट्रेंड, एक बार देखकर नहीं भरेगा मन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होती हैं। उनमें से कुछ तो ऐसी होती हैं, जिनका इंतजार न जाने फैंस को कब से कर रहे होते हैं। नवंबर में जहां 'द फैमिली मैन-3' ने धमाल मचाया, तो वहीं दिसंबर में भी कई सीरीज रिलीज हुईं, जिन्होंने फैंस का काफी दिल जीता।

ओटीटी के इसी दौर में बीते हफ्ते एक ऐसी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई, जो रिलीज के साथ ही ट्रेंडिंग बन गई है। इस वक्त वह सीरीज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। अगर आप अपने दोस्तों से दूर नए साल में क्या करेंगे ये सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिये, क्योंकि हम आपको एक ऐसी ट्रेंडिंग सीरीज के बारे एम् बताने जा रहे हैं, जिसकी कहानी ने लाखों लोगों का दिल जीता है। इस ट्रेंडिंग सीरीज के एक-एक पल के साथ आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे।

ओटीटी पर नंबर 2 पर कर रही है ट्रेंड जिस सीरीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसकी कहानी चार दोस्तों की है, जिन्होंने अपने करियर से लेकर अपनी लव लाइफ और जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। वह अपने प्यार से रिश्ता तोड़ सकती हैं, लेकिन दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकती। ये चारों दोस्त एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है।

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं सीरीज? ये लाइट हार्टेड सीरीज निश्चित तौर पर नए साल के अकेलेपन में अपने दोस्तों के बेहद करीब रखेगी। इस सीरीज को देखते हुए आप न सिर्फ एक आम लड़की के अंदर के संघर्ष की लड़ाई को समझेंगे, बल्कि असली दोस्त जिंदगी में कितने जरूरी हैं, इसके मायने भी समझेंगे।