Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OTT पर आते ही 7 एपिसोड वाली ये सीरीज नंबर 2 पर कर रही है ट्रेंड, एक बार देखकर नहीं भरेगा मन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    हर हफ्ते कोई न कोई ऐसी वेब सीरीज रिलीज होती है, जिसकी कहानी सीधा दर्शकों के दिलों को छूती है। ऐसी ही 7 एपिसोड वाली एक सीरीज ने आते ही ट्रेंड लिस्ट में ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक हफ्ते पहले आई इस सीरीज का ओटीटी पर कब्जा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई नई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होती हैं। उनमें से कुछ तो ऐसी होती हैं, जिनका इंतजार न जाने फैंस को कब से कर रहे होते हैं। नवंबर में जहां 'द फैमिली मैन-3' ने धमाल मचाया, तो वहीं दिसंबर में भी कई सीरीज रिलीज हुईं, जिन्होंने फैंस का काफी दिल जीता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओटीटी के इसी दौर में बीते हफ्ते एक ऐसी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई, जो रिलीज के साथ ही ट्रेंडिंग बन गई है। इस वक्त वह सीरीज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। अगर आप अपने दोस्तों से दूर नए साल में क्या करेंगे ये सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिये, क्योंकि हम आपको एक ऐसी ट्रेंडिंग सीरीज के बारे एम् बताने जा रहे हैं, जिसकी कहानी ने लाखों लोगों का दिल जीता है। इस ट्रेंडिंग सीरीज के एक-एक पल के साथ आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे।

    ओटीटी पर नंबर 2 पर कर रही है ट्रेंड

    जिस सीरीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसकी कहानी चार दोस्तों की है, जिन्होंने अपने करियर से लेकर अपनी लव लाइफ और जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। वह अपने प्यार से रिश्ता तोड़ सकती हैं, लेकिन दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकती। ये चारों दोस्त एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है।

    यह भी पढ़ें- Four More Shots Please Season 4 Trailer: आखिरी वैकेशन पर निकलेगा गर्ल गैंग, इस दिन रिलीज हो रही सीरीज

    एक जहां समलैंगिक है, तो वहीं दूसरी करियर की वजह से उसे ही धोखा दे देती है, जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तीसरी को समझ नहीं आता कि वह अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहती है, तो चौथी दोस्त को फिजिकल रिलेशन तो मिल जाता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता। एक-दूसरे की इन सभी कमियों को समझकर भी अपनाने वाली और दोस्ती की सच्ची मिसाल की ये सीरीज 'फोर मोर शॉट्स है', जिसका सीजन 4 हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है।

    फॉर

    किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं सीरीज?

    ये लाइट हार्टेड सीरीज निश्चित तौर पर नए साल के अकेलेपन में अपने दोस्तों के बेहद करीब रखेगी। इस सीरीज को देखते हुए आप न सिर्फ एक आम लड़की के अंदर के संघर्ष की लड़ाई को समझेंगे, बल्कि असली दोस्त जिंदगी में कितने जरूरी हैं, इसके मायने भी समझेंगे।

    four more shorts

    इस सीरीज में सयानी गुप्ता ने 'दामिनी', वीजे बानी ने 'उमंग', मानवी गागरू ने 'सिद्धि' और कीर्ति कुल्हारी ने 'अंजना मेनन' का किरदार अदा किया है। अगर आपने अभी तक ये ट्रेंडिंग वेब सीरीज नहीं देखी है, तो इसे तुरंत अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Four More Shots 4 On OTT: शरारत और पागलपन से भरा 'फोर मोर शॉट्स' का फाइनल सीजन, कब और कहां देखें सीरीज?