    जब बम धमाकों से दहला देश... इन फिल्मों और सीरीज में दिखाई गई असली आतंकी हमले की दर्दनाक कहानी

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:57 AM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर सिनेमाघर... कई फिल्मों और वेब सीरीज में असली आतंकी हमलों की खौफनाक कहानी को दिखाया गया है। आज हम आपको ओटीटी पर मौजूद कुछ ऐसी ही वेब सीरीज और फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आपको अंदर से हिला दे। 

    देश में आतंकी हमले पर आधारित बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देश कई बार आतंकी हमले से जूझा है जिसकी दर्दनाक कहानी को फिल्मों और वेब सीरीज में उतारा गया है। आज हम आपको उन बम धमाकों और आतंकी हमलोंं पर आधारित फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भले ही कई साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी स्क्रीन पर देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 

    यहां देखिए बम धमाकों और आतंकी हमले पर आधारित फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट जिसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं।

    बाटला हाउस (Batla House)

    2019 में रिलीज हुई जॉन अब्राहम और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म दिल्ली सीरियल बम धमाकों के तुरंत बाद हुए बाटला हाउस एनकाउंटर पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया था।

    OTT- Amazon Prime Video 

    मुंबई मेरी जान (Mumbai Meri Jaan)

    2008 में रिलीज हुई यह फिल्म 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों के बाद आम लोगों पर पड़े असर के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में आर माधवन, इरफान खान, सोहा अली खान, परेश रावल, केके मेनन और आनंद गोराडिया जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है। 

    OTT- Amazon Prime Video

    ब्लैक फ्राइडे (Black Friday)

    यह फिल्म 1993 के बॉम्बे बम धमाकों की सच्ची कहानी और उसके बाद की पुलिस जांच पर आधारित है। 2004 में रिलीज हुई अनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म में केके मेनन, आदित्य श्रीवास्तव, पवन मल्होत्रा और विजय मौर्या जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। 

    OTT- YouTube

    द अटैक्स ऑफ 26/11 (The Attacks of 26/11)

    साल 2013 में रिलीज हुई यह फिल्म 2008 के मुंबई आतंकी हमलों पर आधारित है। फिल्म में संजीव जायसवाल, नाना पाटेकर, अतुल कुलकर्णी , आसिफ बासरा, जितेंद्र जोशी और गणेश यादव जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। 

    OTT- Jio Hotstar

    स्टेट ऑफ सीज: टेम्पल अटैक (State of Siege: Temple Attack)

    यह फिल्म 2002 के अक्षरधाम मंदिर हमले पर आधारित है। अत्याधुनिक उपकरणों और योजना से लैस एनएसजी कमांडो, अपनी जान जोखिम में डालते हैं और गुजरात के एक मंदिर पर आतंकवादी हमले में कैदी बनाए गए निर्दोष लोगों को बचाते हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना, चंदन रॉय और गौतम रोड़े जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

     OTT- Zee5

    द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case) 

    7 एपिसोड वाली ये सीरीज राजीव गांधी की आत्मघाती बम हमले में हुई हत्या के बाद 90 दिनों की तलाश पर आधारित है। यह वेब सीरीज इसी साल 4 जुलाई को रिलीज हुई जिसमें अमित सियाल मुख्य भूमिका में थे।

    OTT- SonyLiv

