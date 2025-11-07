Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    5 Web Series जिनमें दिखाया गया बिहार का असल पॉलिटिकल ड्रामा, राजनीतिक उठा-पटक नहीं करेगी निराश

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    हाल ही में महारानी सीजन 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसने चुनावी सीजन में हलचल मचा दी थी। आज यानी 7 नवंबर 2025 को सीरीज सोनी लिव पर स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है। इस बार बिहार की राजनीति और रानी भारती की वापसी एक साथ होगी। आज आपको ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जो वहां की राजनीति पर आधारित हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार पॉलिटिक्स की कहानी दिखाती वेब सीरीज (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.69% मतदान हुआ। बिहार की राजनीति में अक्सर बड़ा खेला होता रहता है इस वजह से हर किसी को इसमें दिलचस्पी रहती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं है। पर्दे पर कई ऐसी कहानियां उकेरी गईं जो वहां की जमीनी हकीकत को बड़े अच्छे से दर्शाती हैं। जाति और सत्ता संघर्ष से लेकर गिरोह, राजनेता, पुलिस और क्षेत्रीय दबंगों तक ओटीटी पर मौजूद ये शो इस बात की पड़ताल करते हैं कि लोकल डायनेमिक्स किस तरह शासन और समाज को आकार देती है।

    1. खाकी: द बिहार चैप्टर (Khakee: The Bihar Chapter)

    2000 के दशक की शुरुआत में सेट, "खाकी: द बिहार चैप्टर" शेखपुरा के एक खूंखार गैंगस्टर के खिलाफ एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी की लड़ाई पर आधारित है। यह सीरीज अपराध, जाति और राजनीति के बीच के गठजोड़ को उजागर करती है जिसने बिहार की कानून-व्यवस्था को आकार दिया। करण टैकर और अविनाश तिवारी अभिनीत, यह सीरीज उस दौर के असली बिहार की एक दिलचस्प झलक पेश करती है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- OTT पर मस्ट-वॉच हैं ये 7 थ्रिलर्स, कहानी और क्लाइमेक्स कर देंगी सुन्न; Netflix-Prime Video पर मौजूद

    2. महारानी (Maharani)

    बिहार में वास्तविक राजनीतिक बदलावों से प्रेरित, महारानी में हुमा कुरैशी रानी भारती की भूमिका में हैं, जो एक गृहिणी हैं। पति के साथ एक दुर्घटना के बाद अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री बन जाती हैं। यह शो सत्ता संघर्ष, जातिगत समीकरणों और भ्रष्टाचार की पड़ताल करती है, और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य और शासन में महिलाओं की भूमिका पर एक सशक्त नजर डालता है। इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। हाल ही में इसके सीजन 4 की अनाउंसमेंट हुई थी जोकि 7 नवंबर को रिलीज हो चुका है।

    Bihar Politics (1)

    3. रक्तांचल (Raktanchal)

    बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित पूर्वांचल में स्थापित, रक्तांचल टेंडर माफिया और क्षेत्रीय राजनीति की हिंसक दुनिया को दर्शाता है। 1980 के दशक की सच्ची घटनाओं पर आधारित यह सीरीज अपराधी-राजनेताओं के उदय को उजागर करती है और दिखाती है कि कैसे बिहार की राजनीति अक्सर खून और सत्ता के रंग में रंगी रही है। इसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं।

    Bihar Politics (2)

    4. दुपहिया (Dupahiya)

    दुपहिया प्राइम वीडियो पर मौजूद एक कम चर्चित रत्न है। यह बिहार के ग्रामीण जीवन और स्थानीय राजनीति को लालच, प्रतिद्वंद्विता और विश्वासघात की कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कहानी एक ऐसे गांव के नेता के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी महत्वाकांक्षाएं अराजकता का कारण बनती हैं, जो राज्य के जमीनी राजनीतिक संघर्षों को दर्शाती है।

    5. रंगाबाज (Rangbaaz: Dar Ki Rajneeti)

    रंगबाज का तीसरा सीजन बिहार की सत्ता और भय की दलदली राजनीति में गहराई से उतरता है। विनीत कुमार सिंह एक गैंगस्टर से राजनेता बने व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, जो दर्शाता है कि कैसे बाहुबल अक्सर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ मिल जाता है। यह सीरीज बिहार के छोटे शहरों की राजनीति की उथल-पुथल और अराजकता को दर्शाती है।

    यह भी पढ़ें- The Family Man 3 Trailer: OTT पर रिकॉर्ड तोड़ेगा फैमिली मैन, जयदीप के आते ही 'क्रिमिनल' बने श्रीकांत तिवारी