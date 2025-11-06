OTT पर मस्ट वॉच हैं ये 7 थ्रिलर, कहानी और क्लाइमेक्स कर देंगी सुन्न, Netflix-Prime Video पर मौजूद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में मौजूद हैं जिनका थ्रिल देखने लायक है। अगर आप भी एक ऐसे थ्रिलर की तलाश में हैं जिसकी कहानी आपको सीट से हिलने न दे और क्लाइमेक्स आपका दिमाग घुमा दे? तो इस आर्टिकल में हम आपको 7 ऐसी थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी आपको सुन्न कर देगी।

नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) और जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसी थ्रिलर्स मौजूद हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। यहां हम आपको 7 बेहतरीन थ्रिलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

बर्ड बॉक्स (Bird Box) सैंड्रा बुलॉक अभिनीत यह फिल्म एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक हॉरर थ्रिलर है। एक रहस्यमय अदृश्य शक्ति है जिसे देखने भर से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। OTT- Netflix 10 क्लोवरफील्ड लेन (10 Cloverfield Lane) एक कार दुर्घटना के बाद एक महिला खुद को एक बंकर में पाती है। बंकर का मालिक दावा करता है कि बाहर की दुनिया पर हमला हो चुका है। क्या वह झूठ बोल रहा है या सच? यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपको लगातार यह सोचने पर मजबूर करेगा कि खतरा अंदर है या बाहर।