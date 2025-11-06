OTT पर मस्ट वॉच हैं ये 7 थ्रिलर, कहानी और क्लाइमेक्स कर देंगी सुन्न, Netflix-Prime Video पर मौजूद
Best Thriller Movies on OTT: थ्रिलर फिल्मों का क्रेज अलग लेवल पर है। सिनेमाघर हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म, थ्रिलर मूवीज को काफी पसंद किया जाता है। अगर आप भी थ्रिलर मूवीज देखना चाहते हैं तो हम आपको 7 मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में मौजूद हैं जिनका थ्रिल देखने लायक है। अगर आप भी एक ऐसे थ्रिलर की तलाश में हैं जिसकी कहानी आपको सीट से हिलने न दे और क्लाइमेक्स आपका दिमाग घुमा दे? तो इस आर्टिकल में हम आपको 7 ऐसी थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी आपको सुन्न कर देगी।
नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) और जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसी थ्रिलर्स मौजूद हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। यहां हम आपको 7 बेहतरीन थ्रिलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं।
बर्ड बॉक्स (Bird Box)
सैंड्रा बुलॉक अभिनीत यह फिल्म एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक हॉरर थ्रिलर है। एक रहस्यमय अदृश्य शक्ति है जिसे देखने भर से लोग आत्महत्या कर लेते हैं।
OTT- Netflix
10 क्लोवरफील्ड लेन (10 Cloverfield Lane)
एक कार दुर्घटना के बाद एक महिला खुद को एक बंकर में पाती है। बंकर का मालिक दावा करता है कि बाहर की दुनिया पर हमला हो चुका है। क्या वह झूठ बोल रहा है या सच? यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपको लगातार यह सोचने पर मजबूर करेगा कि खतरा अंदर है या बाहर।
OTT - Amazon Prime Video
ब्लैक बैग (Black Bag)
यह एक जासूसी (एस्पियोनेज) थ्रिलर है जो विश्वासघात और गहरे रहस्यों से भरी है। इसकी पेचीदा कहानी और बेहतरीन अभिनय इसे एक क्लासिक स्पाई थ्रिलर बनाता है।
OTT- Amazon Prime Video
हैवोक (Havoc)
गैरेथ इवांस के निर्देशन में बनी हैवोक एक्शन और क्राइम थ्रिलर है। यह एक ऐसे डिटेक्टिव की कहानी है जो अंधेरी गलियों में अपराध और भ्रष्ट पुलिस वालों से जूझ रहा है।
OTT- Netflix
इंटरसेप्टर (Interceptor)
एल्सा पटाकी की यह एक्शन-थ्रिलर एक परमाणु मिसाइल इंटरसेप्टर बेस पर सेट है। एक सेना अधिकारी को बेस को आतंकवादियों से बचाना होता है।
OTT- Netflix
सॉल्टबर्न (Saltburn)
सॉल्टबर्न एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है। अपने क्लासमेट की खराब हालत से परेशान होकर अमीर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट फेलिक्स ओलिवर को अपने एस्टेट में रहने के लिए बुलाता है, लेकिन जल्द ही कई डरावनी घटनाएं उसके अजीब परिवार को घेर लेती हैं।
OTT- Amazon Prime Video
द ऑक्यूपेंट (The Occupant)
OTT- Netflix
ये फिल्में न सिर्फ आपकी सांसे थाम देंगी, बल्कि इनका क्लाइमेक्स आपको आखिर तक फिल्म से जोड़े रखेगा।
