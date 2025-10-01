OTT पर 2 साल पुरानी इस कोर्टरूम ड्रामा का बोलबाला, 7.5 IMDb रेटिंग के साथ निकली टॉपर

जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) की सफलता के बाद कोर्टरूम ड्रामा के बाद लोगों का शौक इस तरफ बढ़ गया है। मलयालम फिल्म नेरू एक नेत्रहीन मूर्तिकार सारा की कहानी है जिसके साथ अपराध होता है। मोहनलाल ने वकील विजयमोहन का किरदार निभाया है जो सारा को न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जॉली एलएलबी 3 की रिलीज के बाद से इंडस्ट्री में कोर्टरूम ड्रामा का क्रेज बढ़ गया है। ओटीटी से लेकर सिनेमाघरों तक ऐसी कई फिल्में रिलीज हुईं जिन्हें ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। द ट्रायल, क्रिमिनल जस्टिस, पिंक, मुल्क इसी सीरीज का हिस्सा हैं। लेकिन आज हम आपको एक मलयालम फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो कहानी कहने और सस्पेंस बरकरार रखने के मामले में इनसे कहीं आगे है।

सच्चाई की जीत पर है कहानी आज हम जिस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं उसके आगे बड़ी-बड़ी सस्पेंस ड्रामा फेल हैं। इसे देखकर आप ऋषि कपूर की मुल्क और अमिताभ बच्चन की पिंक भूल जाएंगे। पूरी फिल्म में इंसाफ की लड़ाई और सच्चाई की जीत के बारे में बताया गया है। इस बात की गारंटी है कि आप इससे बोर नहीं होंगे।