OTT पर 2 साल पुरानी इस कोर्टरूम ड्रामा का बोलबाला, 7.5 IMDb रेटिंग के साथ निकली टॉपर
जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) की सफलता के बाद कोर्टरूम ड्रामा के बाद लोगों का शौक इस तरफ बढ़ गया है। मलयालम फिल्म नेरू एक नेत्रहीन मूर्तिकार सारा की कहानी है जिसके साथ अपराध होता है। मोहनलाल ने वकील विजयमोहन का किरदार निभाया है जो सारा को न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जॉली एलएलबी 3 की रिलीज के बाद से इंडस्ट्री में कोर्टरूम ड्रामा का क्रेज बढ़ गया है। ओटीटी से लेकर सिनेमाघरों तक ऐसी कई फिल्में रिलीज हुईं जिन्हें ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। द ट्रायल, क्रिमिनल जस्टिस, पिंक, मुल्क इसी सीरीज का हिस्सा हैं। लेकिन आज हम आपको एक मलयालम फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो कहानी कहने और सस्पेंस बरकरार रखने के मामले में इनसे कहीं आगे है।
सच्चाई की जीत पर है कहानी
आज हम जिस मूवी के बारे में आपको बताने वाले हैं उसके आगे बड़ी-बड़ी सस्पेंस ड्रामा फेल हैं। इसे देखकर आप ऋषि कपूर की मुल्क और अमिताभ बच्चन की पिंक भूल जाएंगे। पूरी फिल्म में इंसाफ की लड़ाई और सच्चाई की जीत के बारे में बताया गया है। इस बात की गारंटी है कि आप इससे बोर नहीं होंगे।
मोहनलाल ने निभाया था लीड रोल
हम बात कर रहे हैं साल 2023 की फिल्म नेरू की जिसमें मोहलाल ने लीड रोल निभाया था। दृश्यम के निर्देशक जीतू जोसेफ ने इसे बनाया है। मोहनलाल ने फिल्म में वकील विजयमोहन की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक नेत्रहीन मूर्तिकार सारा की कहानी है, जिसके साथ उसके घर में अपराध होता है। जब सारा के परिवार को केस से पीछे हटने के लिए धमकाया जाता है, तो वकील विजयमोहन उनकी मदद करने और उसे न्याय दिलाने के लिए आगे आते हैं।
एक दिव्यांग लड़की की है कहानी
अनस्वरा राजन ने सारा का किरदार निभाया है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद, सही के लिए आवाज उठाने का साहस करती है। विजयमोहन के किरदार में मोहनलाल पीड़िता के लिए कई रूढ़िवादिताओं को तोड़ता है। फिल्म का विषय बहुत ही नाजुक है और इसके साथ न्याय करना भी उतना ही जरूरी। फिल्म न्याय व्यवस्था और सच्चाई की भावनात्मक और कानूनी यात्रा को दर्शाती है, जिसमें यह सवाल उठाया जाता है कि क्या दृष्टिबाधित पीड़िता को न्याय मिल पाएगा।
2 घंटे 32 मिनट की इस मूवी को आप जियोस्टार पर देख सकते हैं। मोहन लाल, अनास्वरा राजन के अलावा प्रियामणि ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली।
