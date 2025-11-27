Stranger Things 5 को डर और सस्पेंस में टक्कर देती हैं ये पांच सीरीज, 1 सेकंड के लिए भी सीट से नहीं देंगी हिलने
Stranger Things 5 Release: नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आते ही OTT प्लेटफॉर्म का सर्वर क्रैश हो गया था। लंबे समय से सुपरनैचुरल थ्रिलर का इंतजार कर रहे फैंस पांचवें सीजन के 4 एपिसोड्स को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो आप इससे मिलती-जुलती सीरीज का भी ओटीटी पर लुत्फ उठा सकते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Stranger Things 5 On Netflix: फैंस के लंबे समय का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि साई-फाई सुपरनैचुरल थ्रिलर स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 नेटफ्लिक्स पर आ गया है। फिलहाल मेकर्स ने इस आखिरी सीजन के केवल 4 एपिसोड ही रिलीज किए हैं, इसके अन्य एपिसोड 31 दिसंबर को रिलीज होंगे।
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की कहानी अच्छाई और बुराई पर आधारित है। सीरीज में हॉकिन्स शहर दिखाया गया है, जिसे सीरीज का मेन विलेन वेकना छुप गया है। उसे ढूंढने और उससे निपटने की लड़ाई स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में दिखाई गई है। इस सीरीज में डर भी है और रोमांच और सस्पेंस भी। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स 5 पसंद आई है, तो हम आपके लिए OTT पर मौजूद सिमिलर सीरीज के ही ऑप्शन लेकर आए हैं, जो निश्चित तौर पर इस सीरीज को टक्कर देती है। कौन सी हैं वह 5 सीरीज जिनका एक सीन भी आप नहीं कर पाएंगे मिस, चलिए बताते हैं।
डार्क (Dark)
डार्क की कहानी एक बच्चे के रहस्यमयी तरीके से गायब होने से जुड़ी है। टाइम ट्रेवल पर आधारित इस सीरीज की कहानी में पुरानी परिवार के पीढ़ियों के छुपे हुए राज दर्शकों को एक्साइटेड करने के लिए काफी है। जिस तरह से इस सीरीज का टाइटल है, ठीक उसी तरह इसकी कहानी भी है, जो एक के बाद एक सस्पेंस खोलती है। इस सीरीज के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
फीयर स्ट्रीट (Fear Street)
फीयर स्ट्रीट एक तरह की मिनी सीरीज है, जिसकी कहानी रेट्रो-नॉस्टैल्जिया हॉरर-वाइब देती है, जो आपको देखते हुए स्ट्रेंजर थिंग्स वाला फील देगी। आर एल स्टिन बुक से एडेप्टेड, फीयर स्ट्रीट पार्ट वन: एक ऐसे शहर को दिखाती है, जिसका एक रहस्यमयी साइड है, जिसे वहां के लोकल बच्चे 'शिटीसाइड' कहते हैं। उस शहर में पास्ट में कई ऐसे मर्डर्स हुए हैं, जिन्हें कवरअप किया गया है। इस मिनी सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके अभी तक तीन पार्ट्स आ चुके हैं।
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
एलिस इन बोर्डलैंड (Alice in Borderland)
एलिस इन बोर्डलैंड एक जापानी सर्वाइवल थ्रिलर है, जिसकी कहानी रियोहेई अरिसू नामक एक वीडियो गेम के लिए पागल आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है। उसके पास नौकरी नहीं है, ऐसे में एक दिन वह दोस्तों के साथ टोक्यो में घूमने निकलता है, जहां उसके सामने सड़क पर एक रोशनी आती है, लेकिन कुछ ही पल में वह खुद को एक सुनसान जगह में खुद को फंसा पाता है।
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
स्कूल स्पिरिट (School Spirits)
स्कूल स्पिरिट एक मैडी नाम की टीनेज लड़की की कहानी है, जो छोटे से टाउन विस्कॉन्सिन में रहती है। उसके लिए मौत बस शुरुआत है, अंत नहीं। मैडी खुद को मौत के बाद हाई स्कूल में फंसा हुआ पाती है और वह अपनी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की यात्रा पर निकल जाती है। उस दौरान उसके सामने कई ऐसे रहस्य आते हैं, जो दोनों दुनिया के झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं।
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स/प्राइम वीडियो
येलो जैकेट्स (Yellowjackets)
ये सीरीज एक सर्वाइवल ड्रामा है, जिसकी कहानी उन टीनेज लड़कियों की हैं, जिनका 1996 में विमान एक जंगल में दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है। जंगल में सर्वाइव करने के लिए ये लडकियां कई भयानक और खतरनाक काम करती हैं, जिसकी झलक सीरीज में फ्लैशबैक में देखने को मिली है। ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज है, जिसके शुरुआती दो सीजन नेटफ्लिक्स और अन्य प्राइम वीडियो पर उपलब्ध हैं।
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स/प्राइम वीडियो
