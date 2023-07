CA Day पर अमेजन ने किया नई वेब सीरीज का एलान, सीए की तैयारी कर रहे छात्रों की कठिन जर्नी पर आधारित होगी कहानी

Half CA नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन मिनी टीवी ने वेब सीरीज का एलान किया है जिसका नाम हाफ सीए है। इसमें अहसास चन्ना और प्रीत कमानी जैसे सितारे लीड रोल में नजर आएंगे। इस वेब शो में सीए की तैयारी कर रहे छात्रों की कठिन जर्नी को दिखाया जाएगा। इसका वीडियो भी सामने आया है।

Amazon Mini TV announces new web series Half CA on National Chartered Accountants Day 2023.

HighLights सीए डे पर एक नई वेब सीरीज का हुआ एलान अमेजन मिनी टीवी ने अनाउंस की हाफ सीए सीए की तैयारी कर रहे छात्रों पर आधारित होगी सीरीज

नई दिल्ली, जेएनएन। CA Day 2023: ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई को मुश्किल बताते हैं, लेकिन एक और स्ट्रीम है, जिसका एग्जाम पास करने के लिए स्टूडेंट्स दिन-रात एक करके तैयारी करते हैं और वह है चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई। आज यानी 1 जुलाई 2023 को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे (National Chartered Accountants Day) सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर फ्री ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन मिनी टीवी (Amazon Mini TV) ने एक वेब सीरीज का एलान किया है। नई वेब सीरीज का एलान इस वेब सीरीज का नाम है 'हाफ सीए' (Half CA)। इस वेब शो में दिखाया जाएगा कि सीए की तैयारी करना आसान नहीं होता है। छात्रों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। दुनिया के सबसे कठिन प्रोफेशनल कोर्सेस में से एक सीए की तैयारी करने से लेकर फाइनल एग्जाम तक पहुंचने तक की छात्रों की कठिन जर्नी को दिखाया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि आखिर क्यों ये दुनिया के सबसे कठिन कोर्सेस में से एक है। अमेजन मिनी टीवी ने 'हाफ सीए' का एलान करते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके बैकग्राउंड में कहा गया, 'अपने नाम के आगे सीए लगाना, जितनी अच्छी फीलिंग है। इस जर्नी को पूरा करना उतना ही टफ है। सबसे मुश्किल, कठिन और देश के सबसे नॉन-रिवॉर्ड कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेसी में आपका स्वागत है।' वीडियो में कोर्स से जीड़ कहानी की संजीदगी साफ दिखाई दे रही है। हाफ सीए कब होगी रिलीज? 'हाफ सीए' की रिलीज डेट का अभी तक एलान नहीं किया गया है। हालांकि, ये मिनी टीवी पर स्ट्रीम होगी, जिसे आप फ्री में देख सकते हैं। ये अमेजन के शॉपिंग ऐप में मौजूद है। हाफ सीए की स्टार कास्ट इस वेब सीरीज में अहसास चन्ना (Ahsaas Channa), प्रीत कमानी (Prit Kamani), ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, अनमोल कजानी और रोहन जोशी जैसे जाने-माने सितारे लीड रोल में दिखाई देंगे। द वायरल फीवर द्वारा निर्मित 'हाफ सीए' को प्रतीश मेहता डायरेक्ट करेंगे। इसकी कहानी को हरीश पेद्दिन्ती, सीए खुशबू बैद और तत्सत पांडे ने लिखा है। ओटीटी स्पेस का जाना-माना चेहरा अहसास चन्ना ने शो से जुड़ने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वह हाफ सीए के लिए वाकई बहुत एक्साइटेड हैं।

