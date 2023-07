ऊटी के उसी स्कूल में क्यों हुई हॉरर सीरीज 'अधूरा' की शूटिंग, निर्देशकों ने बतायी इसके पीछे की खास वजह

Adhura Web Series On Prime Video अधूरा का निर्देशन गौरव चावला और अनन्या बनर्जी ने किया है। शो में रसिका दुग्गल इश्वाक सिंह मुख्य किरदारों में हैं। ओटीटी स्पेस में काफी वक्त बाद कोई हॉरर सीरीज आ रही है। इस बीच थ्रिलर सीरीज तो काफी आ चुकी हैं। अधूरा प्राइम वीडियो पर रिलीज की जा रही है। इस हफ्ते और भी कई दिलचस्प सीरीज और फिल्में आ रही हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। हॉरर कहानियों में डर और दहशत की डोज बढ़ाने के लिए लोकेशन काफी अहम भूमिका अदा करती है। प्राइम वीडियो की वेब सीरीज अधूरा में भी लोकेशन की अहमियत काफी रही है। सीरीज के लिए मुकम्मल लोकेशन की तलाथ मेकर्स को ऊटी लेकर गयी, जहां के एक पुराने स्कूल में सीरीज शूट की गयी। ऊटी, बॉलीवुड फिल्मकारों की फेवरिट लोकेशन रही है। कई रोमांटिक फिल्मों की शूटिंग ऊटी में होती रही है। अधूरा की शूटिंग के लिए मेकर्स को ऐसी जगह चाहिए थी, जहां वातावरण से डर का एहसास हो। ऊटी ने बढ़ाया सीरीज के दृश्यों का हॉरर निर्देशक गौरव चावला ने बताया कि ऊटी निर्देशकों के लिए एक खोज की तरह है। यहां के हिस्टोरिकल आकर्षण और आर्किटेक्चर ने हमें अधूरा के लिए परफेक्ट कैनवास दिया। आसपास के वातारण, रोशनी और छाया ने दृश्यों में दहशत बढ़ायी है। दर्शकों यह डरावना माहौल जरूर पसंद आएगा। सह-निर्देशक अनन्या बनर्जी ने बताया- हमें वहां असली स्कूल मिल गया। मौसम के मिजाज में लिपटा इसकी बाहरी साज-सज्जा, हल्के अंधेरे में डूबे हाल के रास्ते और परछायीं वाले कोने... सबने मिलकर ऐसा माहौल बनाया, जिससे सिहरन पैदा होती है। इसे देखकर ऐसा लगता है, जैसे लोकेशन ही अतीत की डरावनी कहानियों कह रही हो। क्या है अधूरा की कहानी? अधूरा की कहानी 2022 और 2007 के कालखंडों में सेट कहानी है। स्कूल के पूर्व छात्र अधिराज (इश्वाक सिंह) और मौजूदा छात्र वेदांत (श्रेणिक अरोड़ा) को कुछ राज और अपराध बोध जोड़ता है, जिसकी वजह से अतीत और वर्तमान के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। इसी क्रम में 2007 के बैच के कुछ बेचैन करने वाले राज से भी पर्दा उठता है। अधूरा का निर्माण एमे एंटरटेनमेंट ने किया है। शो में रसिका दुग्गल,इश्वाक सिंह, श्रेणिक अरोड़ा, पूजन छाबड़ा अहम किरादरों में हैं। कब रिलीज हो रही है वेब सीरीज? अधूरा प्राइम वीडियो पर 7 जुलाई को स्ट्रीम की जा रही है। प्राइम ने पिछले साल 10 थ्रिलर शोज का एलान किया था, जिनमें से एक अधूरा भी है। हालांकि, अधूरा पिछले कुछ अर्से में रिलीज होने वाले अकेला हॉरर शो है। बाकी शोज थ्रिलर रहे हैं, जिनमें दहाड़, फर्जी, डासिंग ऑन द ग्रेव शामिल हैं।

