'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम Pooja Joshi ने दूसरी प्रेग्नेंसी का किया एलान, बेबी बंप फ्लॉन्ट करती आईं नजर

Pooja Joshi Second Pregnancy ये रिश्ता क्या कहलाता है से मशहूर हुईं टीवी एक्ट्रेस पूजा जोशी अरोड़ा ने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है। वह दूसरी बार मां बनने वाली हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की। उनकी बेटी बड़ी बहन बनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Actress Pooja Joshi announced her second pregnancy. Photo- Instagram