Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में होगी Kajol की एंट्री, अक्षरा-अभिमन्यु की जिंदगी में लाएंगी जबरदस्त ट्विस्ट!

Kajol In Yeh Rishta Kya Kehlata Hai बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल जल्द ही टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आएंगी। द ट्रायल में वकील बनीं एक्ट्रेस का शो में एक स्पेशल अपीयरेंस होगा। अपनी एंट्री के साथ काजोल डेली सोप में एक बड़ा ट्विस्ट लाने जा रही हैं। शो का प्रोमो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

Kajol to make a special Appearance in Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Photo-Instagram

Edited By: Rinki Tiwari