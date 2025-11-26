Language
    टीवी पर दोबारा वापसी कर रहा 12 साल पुराना ये शो? Karan Patel ने दिया बड़ा हिंट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:38 PM (IST)

    स्टार प्लस का लोकप्रिय शो 'ये है मोहब्बतें' अपनी अनोखी कहानी और दिव्यांका-करण की जोड़ी के लिए जाना जाता है। हाल ही में करण पटेल ने स्टार परिवार अवॉर्ड्स से एक बीटीएस वीडियो शेयर किया, जिसमें वह और दिव्यांका नाचते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ करण ने YHM सीजन 2 को लेकर भी बड़ा हिंट दिया।  

    दिव्यंका त्रिपाठी और करण पटेल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें ने अपनी अनोखी कहानी और दमदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। इसका पहला एपिसोड साल 2013 में आया था और तब से लेकर आज तक ये लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अब हाल ही में करण पटेल ने एक वीडियो शेयर किया जिसके बाद से फैंस इसके दूसरे सीजन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं।

    करण ने शेयर किया BTS वीडियो

    करण ने स्टार परिवार अवॉर्ड फंक्शन से बीटीएस मूवमेंट की कुछ झलकियां शेयर की जिसमें उनके फेवरेट सितारे इशिता और रमन मंच पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए करण ने लिखा,"YHM सीजन 2 हो जाए ??" आगे शो की तारीफ करते हुए करण ने कहा, "एकमात्र ऐसा शो जिससे हर दर्शक खुद को जोड़ सकता है, चाहे वह पति, पत्नी, बच्चे, दादा-दादी, भाई-बहन...कोई भी हो! आखिरकार ये है मोहब्बतें।" दिव्यांका ने इस पोस्ट को फिर से शेयर करते हुए लिखा, "मैं तो कब से हूं रेडी तैयार।"

    हिट थी दिव्यांका और करण की जोड़ी

    इससे पहले दिव्यंका ने अवॉर्ड शो में अपने डांस की एक क्लिप शेयर की और लिखा, "लो...एक रील भी। एक के साथ एक फ्री! एक सीन में कई गाने फिट करने की कोशिश की... स्टेप्स थोड़े ऑफ-द-स्टाप लग सकते हैं... लेकिन केमिस्ट्री बिल्कुल सही है।" दिसंबर 2013 में लॉन्च हुआ 'ये है मोहब्बतें' स्टार प्लस के सबसे सफल शो में से एक था, जिसमें इस जोड़ी ने कई बार पसंदीदा जोड़ी का पुरस्कार जीता था।

    वर्कफ्रंट की बात करें तो करण पटेल आखिरी बार अक्टूबर 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म 'डर्रान छू' (Darran Chhoo) में देखा गया था। भारत रतन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रगति आनंद, किरण भार्गव, अमित डोलावत और मनोज जोशी भी मुख्य भूमिका में थे। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन के अप्रत्याशित और अक्सर निराशाजनक स्वभाव से जूझता है।

