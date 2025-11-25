Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोपी बहू का लेपटॉप धोना लगा Funny, तो TV सीरीयल के ये 5 सीन बिल्कुल भी ना करें मिस, देखकर हो जाएंगे लोटपोट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:44 PM (IST)

    इंडियन टीवी सीरीयल की भारतीय घरों में बहुत डिमांड हैं और कई सीरीयल तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बन जाते हैं। लेकिन कभी-कभी इन सीरीयल में कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो बिना किसी लॉजिक और साइंस के होते हैं। फिर इन सीन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग बड़े मजेदार कमेंट्स और पोस्ट करते हैं। आज हम आपके लिए ऐसे कुछ सीन लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    टीवी सीरीयल के 5 मोस्ट फनी मूमेंट्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साथ निभाना साथिया की गोपी बहू और कोकिला बेन घर-घर में फेमस हुई थी और अब उनके कुछ सीन आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं,खासकर गोपी बहू का अपने पति अहम जी का वो लैपटॉप धोना। अगर आप भी इस वीडियो के देखकर खूब हंसे हैं तो हम आपके लिए टीवी सीरीयल से ऐसे कुछ और क्लिप लेकर आए हैं जो देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडियन डेली सोप ने हमें सब कुछ दिया है - बड़े-बड़े परिवार, ड्रामा वाले सीन, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और हां, अनजाने में होने वाली कॉमेडी का पूरा कलेक्शन। कहानी कितनी भी सीरियस क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई ऐसा सीन होता है जो देखने वालों को हंसाता है। आइए देखते हैं टीवी सीरीयल के 5 सबसे फनी मूमेंट्स।

    यहां हैं टीवी सीरीयल के सबसे फनी मूमेंट्स

    साथ निभाना साथिया

    क्यों ना शुरुआत हम गोपी बहू से ही करें और एक बार और उस सीन का मजा लें। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का कैरेक्टर काफी सीधा होता है और वह अपनी सास और ससुराल वालों की हर बात मानती है। वहीं दूसरी ओर वह सबका ख्याल भी खूब रखती है और उसी चक्कर में वह सोचती है कि क्यों ना अहम जी का लैपटॉप धोकर साफ कर दिया जाए। इसके बाद अहम का रिएक्शन देखने लायकह होता है। यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई।

     

    यह भी पढ़ें- BB 19 Ticket To Finale: इन 4 सदस्यों को मिली टिकट टू फिनाले की दावेदारी, Tanya Mittal का नाम लिस्ट से बाहर

    शक्तिमान

    इसी तरह बच्चों का फेवरेट शक्तिमान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जिसमें सुपरहीरो (मुकेश खन्ना का रोल) अपना सिग्नेचर घूमने वाला मूव करते हुए दिख रहा है। इस वीडियो पर लोगों ने खूब फनी कमेंट् किए, एक ने लिखा, 'शक्तिमान एक कंप्यूटर के ‘अंदर’ फंस जाता है, एक डॉक्यूमेंट की तरह प्रिंट होता है और फिर जिंदा हो जाता है'।

     

    इश्क की दास्तान नागमणि

    यह क्लिप 'इश्क की दास्तान नागमणि' से है। यह फैंटेसी ड्रामा रूप बदलने वाले सांपों, जादुई शक्तियों और हाई-स्टेक लव स्टोरीज के इर्द-गिर्द घूमता है। शो में विजुअल इफेक्ट्स और ड्रामैटिक एक्शन सीक्वेंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यह सीन दिखाया गया है वह काफी फनी है।

     

    रीजनल डेली सोप

    सोशल मीडिया पर एक रीजनल डेली सोप एक वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला हेडशॉट लगने के बाद भी बच जाती है। हां, ऐसा सिर्फ़ सीरियल में ही हो सकता है और इसीलिए ये सीन हमेशा एंटरटेन करने में फेल नहीं होते।

     

    ससुराल सिमर का

    ससुराल सिमर का यह सीन काफी वायरल हुआ है। यह सीन एक हॉस्पिटल का होता है जहां डॉक्टर्स सिमर को आकर बताते हैं कि वे उनके पति को नहीं बचा सके। इसके बाद सिमर इमोशनल हो जाती है और खुद अपने पति का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाती है और उसे जिंदा कर देती है।

     

    ये क्लिप्स साबित करती हैं कि इंडियन टीवी कितना भी बदल जाए, इसके अनजाने में मजेदार पलों की हमारे दिलों में (और हमारी टाइमलाइन पर) हमेशा एक खास जगह रहेगी।

    यह भी पढ़ें- क्रिस्टल डिसूजा से बरुण सोबती तक, टीवी से सीख लेकर OTT पर चमके ये सितारे