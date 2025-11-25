गोपी बहू का लेपटॉप धोना लगा Funny, तो TV सीरीयल के ये 5 सीन बिल्कुल भी ना करें मिस, देखकर हो जाएंगे लोटपोट
इंडियन टीवी सीरीयल की भारतीय घरों में बहुत डिमांड हैं और कई सीरीयल तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बन जाते हैं। लेकिन कभी-कभी इन सीरीयल में कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो बिना किसी लॉजिक और साइंस के होते हैं। फिर इन सीन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग बड़े मजेदार कमेंट्स और पोस्ट करते हैं। आज हम आपके लिए ऐसे कुछ सीन लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साथ निभाना साथिया की गोपी बहू और कोकिला बेन घर-घर में फेमस हुई थी और अब उनके कुछ सीन आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं,खासकर गोपी बहू का अपने पति अहम जी का वो लैपटॉप धोना। अगर आप भी इस वीडियो के देखकर खूब हंसे हैं तो हम आपके लिए टीवी सीरीयल से ऐसे कुछ और क्लिप लेकर आए हैं जो देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे।
इंडियन डेली सोप ने हमें सब कुछ दिया है - बड़े-बड़े परिवार, ड्रामा वाले सीन, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और हां, अनजाने में होने वाली कॉमेडी का पूरा कलेक्शन। कहानी कितनी भी सीरियस क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई ऐसा सीन होता है जो देखने वालों को हंसाता है। आइए देखते हैं टीवी सीरीयल के 5 सबसे फनी मूमेंट्स।
यहां हैं टीवी सीरीयल के सबसे फनी मूमेंट्स
साथ निभाना साथिया
क्यों ना शुरुआत हम गोपी बहू से ही करें और एक बार और उस सीन का मजा लें। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का कैरेक्टर काफी सीधा होता है और वह अपनी सास और ससुराल वालों की हर बात मानती है। वहीं दूसरी ओर वह सबका ख्याल भी खूब रखती है और उसी चक्कर में वह सोचती है कि क्यों ना अहम जी का लैपटॉप धोकर साफ कर दिया जाए। इसके बाद अहम का रिएक्शन देखने लायकह होता है। यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई।
यह भी पढ़ें- BB 19 Ticket To Finale: इन 4 सदस्यों को मिली टिकट टू फिनाले की दावेदारी, Tanya Mittal का नाम लिस्ट से बाहर
शक्तिमान
इसी तरह बच्चों का फेवरेट शक्तिमान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जिसमें सुपरहीरो (मुकेश खन्ना का रोल) अपना सिग्नेचर घूमने वाला मूव करते हुए दिख रहा है। इस वीडियो पर लोगों ने खूब फनी कमेंट् किए, एक ने लिखा, 'शक्तिमान एक कंप्यूटर के ‘अंदर’ फंस जाता है, एक डॉक्यूमेंट की तरह प्रिंट होता है और फिर जिंदा हो जाता है'।
Shaktimaan is trapped “inside” a computer, printed out like a document, and then comes back to life. pic.twitter.com/xb708vVih8— Sayali ✨💫 (@sayali_moonlove) November 24, 2025
इश्क की दास्तान नागमणि
यह क्लिप 'इश्क की दास्तान नागमणि' से है। यह फैंटेसी ड्रामा रूप बदलने वाले सांपों, जादुई शक्तियों और हाई-स्टेक लव स्टोरीज के इर्द-गिर्द घूमता है। शो में विजुअल इफेक्ट्स और ड्रामैटिक एक्शन सीक्वेंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यह सीन दिखाया गया है वह काफी फनी है।
How come everyone forgot about this 2 scene 😂😂😂 pic.twitter.com/k6AsNtYnP6— Samira Khan (@SamiraKhan33040) November 24, 2025
रीजनल डेली सोप
सोशल मीडिया पर एक रीजनल डेली सोप एक वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला हेडशॉट लगने के बाद भी बच जाती है। हां, ऐसा सिर्फ़ सीरियल में ही हो सकता है और इसीलिए ये सीन हमेशा एंटरटेन करने में फेल नहीं होते।
Everyone is a hero until the real badass comes https://t.co/CVdgzqyYhn— Tungsten (@samtvsam) November 25, 2025
ससुराल सिमर का
ससुराल सिमर का यह सीन काफी वायरल हुआ है। यह सीन एक हॉस्पिटल का होता है जहां डॉक्टर्स सिमर को आकर बताते हैं कि वे उनके पति को नहीं बचा सके। इसके बाद सिमर इमोशनल हो जाती है और खुद अपने पति का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाती है और उसे जिंदा कर देती है।
ये क्लिप्स साबित करती हैं कि इंडियन टीवी कितना भी बदल जाए, इसके अनजाने में मजेदार पलों की हमारे दिलों में (और हमारी टाइमलाइन पर) हमेशा एक खास जगह रहेगी।
यह भी पढ़ें- क्रिस्टल डिसूजा से बरुण सोबती तक, टीवी से सीख लेकर OTT पर चमके ये सितारे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।