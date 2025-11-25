गोपी बहू का लेपटॉप धोना लगा Funny, तो TV सीरीयल के ये 5 सीन बिल्कुल भी ना करें मिस, देखकर हो जाएंगे लोटपोट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साथ निभाना साथिया की गोपी बहू और कोकिला बेन घर-घर में फेमस हुई थी और अब उनके कुछ सीन आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं,खासकर गोपी बहू का अपने पति अहम जी का वो लैपटॉप धोना। अगर आप भी इस वीडियो के देखकर खूब हंसे हैं तो हम आपके लिए टीवी सीरीयल से ऐसे कुछ और क्लिप लेकर आए हैं जो देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे।

इंडियन डेली सोप ने हमें सब कुछ दिया है - बड़े-बड़े परिवार, ड्रामा वाले सीन, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और हां, अनजाने में होने वाली कॉमेडी का पूरा कलेक्शन। कहानी कितनी भी सीरियस क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई ऐसा सीन होता है जो देखने वालों को हंसाता है। आइए देखते हैं टीवी सीरीयल के 5 सबसे फनी मूमेंट्स।

यहां हैं टीवी सीरीयल के सबसे फनी मूमेंट्स साथ निभाना साथिया क्यों ना शुरुआत हम गोपी बहू से ही करें और एक बार और उस सीन का मजा लें। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का कैरेक्टर काफी सीधा होता है और वह अपनी सास और ससुराल वालों की हर बात मानती है। वहीं दूसरी ओर वह सबका ख्याल भी खूब रखती है और उसी चक्कर में वह सोचती है कि क्यों ना अहम जी का लैपटॉप धोकर साफ कर दिया जाए। इसके बाद अहम का रिएक्शन देखने लायकह होता है। यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई।

Shaktimaan is trapped “inside” a computer, printed out like a document, and then comes back to life. pic.twitter.com/xb708vVih8 — Sayali ✨💫 (@sayali_moonlove) November 24, 2025 इश्क की दास्तान नागमणि यह क्लिप 'इश्क की दास्तान नागमणि' से है। यह फैंटेसी ड्रामा रूप बदलने वाले सांपों, जादुई शक्तियों और हाई-स्टेक लव स्टोरीज के इर्द-गिर्द घूमता है। शो में विजुअल इफेक्ट्स और ड्रामैटिक एक्शन सीक्वेंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यह सीन दिखाया गया है वह काफी फनी है।

How come everyone forgot about this 2 scene 😂😂😂 pic.twitter.com/k6AsNtYnP6 — Samira Khan (@SamiraKhan33040) November 24, 2025 रीजनल डेली सोप सोशल मीडिया पर एक रीजनल डेली सोप एक वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला हेडशॉट लगने के बाद भी बच जाती है। हां, ऐसा सिर्फ़ सीरियल में ही हो सकता है और इसीलिए ये सीन हमेशा एंटरटेन करने में फेल नहीं होते।