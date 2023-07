BB OTT 2: उर्फी जावेद ने आकांक्षा पुरी को 'बैड किसर' कहने पर जद हदीद की लगाई क्लास, की पूजा भट्ट की तारीफ

नई दिल्ली, जेएनएन। Uorfi Javed On Jad Hadid: पॉपुलर कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' (Bigg Boss OTT Season 2) का पिछला हफ्ता 'किस विवाद' के चलते सुर्खियों में रहा। एक टास्क के दौरान जद हदीद और आकांक्षा पुरी ने लिप-लॉक किया, जिसकी वजह से काफी बवाल हुआ। उर्फी जावेद ने इस पर रिएक्शन दिया है।

एक्ट्रेस से फैशनिस्टा बनीं उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर देती हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट कर पूजा भट्ट का सपोर्ट किया है।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "ईमानदारी से कहूं तो पूजा भट्ट बहुत क्लासी और सभ्य हैं। जिस तरह जद ने किस को एन्जॉय करने के बाद आकांक्षा को बुरा किसर कहा और पूजा भट्ट ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई। वह अमेजिंग हैं। वह मजबूत, खुलकर बोलने और अच्छा व्यवहार करने वाली हैं।"

Honestly Pooja bhatt is so classy and dignified , the way she called out JAD for calling Akansha a bad kisser after seemingly enjoying the kiss . She is amazing !!! Strong , outspoken , well behaved ! #BigBossOTT2