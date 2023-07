जिस ब्लाउज को पहनकर Urfi Javed ने अवॉर्ड फंक्शन में मचाया तहलका, उसे इस तरह किया गया तैयार, सामने आया वीडियो

Urfi Javed अजीब तरह के कपड़े पहनने और कॉन्फिडेंस के साथ उसे कैरी करने के लिए मशहूर उर्फी जावेद ने इस बार साड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक्ट्रेस ने एक अवॉर्ड फंक्शन में ग्लैमरस अंदाज में साड़ी पहनी। हाल ही में उन्होंने वीडियो शेयर कर दिखाया कि उनकी ड्रेस को कैसे तैयार किया गया। हालांकि इसके बाद भी उर्फी को ट्रोल करना बंद नहीं किया गया।

File Photo of Urfi Javed. Photo Credit: Instagram

HighLights उर्फी जावेद ने पहना अजीब तरह का ब्लाउज एक्ट्रेस ने अवॉर्ड फंक्शन के लिए पहनी साड़ी उर्फी ने शेयर किया वीडियो। कैसे तैयार की गई ड्रेस

