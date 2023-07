The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा के शो में सनी देओल और अमीषा पटेल ने मचाया कॉमेडी का 'गदर', वायरल हुआ वीडियो

The Kapil Sharma Show द कपिल शर्मा शो में गदर 2 का प्रमोशन करने सनी देओल और अमीषा पटेल पहुंचे है। इस अवसर पर दोनों ने काफी मस्ती की है। उनके कई वीडियो वायरल हो रहे है। इसमें उन्हें मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। अमीषा पटेल कपिल शर्मा के साथ फ्लर्ट भी करती है। उनका अंदाज देखने लायक है।

नई दिल्ली, जेएनएन। The Kapil Sharma Show: द कपिल शर्मा शो में फिल्म गदर 2 की टीम प्रमोशन करने पहुंची हैं। इसमें सनी देओल और अमीषा पटेल शामिल है। दोनों फिल्म के गानों पर साथ डांस करते भी नजर आए। दोनों ने 'मैं निकला गड्डी लेकर' और 'उड़ जा काले कावा' पर डांस किया है। सोनी टीवी ने एक नया प्रोमो जारी किया है। इसमें कपिल शर्मा कहते हैं, “हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, पाजी जहां भी जा रहे हैं, तारा सिंह के गेटअप में जा रहे हैं। तो अर्चना जी पूछ रही थी कि पाजी, आप अपनी गाड़ी में आये हो आज, या ट्रक चला के आये हो।" गदर एक प्रेम कथा फिल्म कब आई थी? गौरतलब है कि कपिल शर्मा गदर एक प्रेम कथा की तारा सिंह की भूमिका की बात कर रहे थे। गदर एक प्रेम कथा सन 2001 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया था। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल की अहम भूमिका थी। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था। कपिल शर्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनी देओल कहते हैं, "मैंने सोचा इनको भी साथ में ले जाना होगा। इसलिए मैं ट्रक लेकर आया हूं।" उनका उत्तर सुनकर कपिल शर्मा और अर्चना पूरन सिंह दोनों निरुत्तर हो जाते हैं। कपिल शर्मा के साथ अमीषा पटेल कैसे फ्लर्ट करती है? कपिल शर्मा अपने बचपन की याद बताते हुए कहते हैं कि वह एक बार फिल्म के सेट पर गए थे और उन्होंने दिवंगत अमरीश पुरी के कंधे पर हाथ रख दिया था। इसके बाद उन्हें डांट पड़ी थी। इसपर अमीषा पटेल उनसे फ्लर्ट करते हुए कहती हैं कि उन्हें अमरीश पुरी की जगह उनके कंधे पर हाथ रखना चाहिए था। इसके बाद, कपिल शर्मा शरमा जाते हैं। गदर 2 की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर किससे हो रही है? गदर 2 में उत्कर्ष शर्मा की भी अहम भूमिका है। उन्होंने सन 2001 में आई फिल्म में सनी देओल के बेटे की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर OMG 2 से हो रही है। इसमें अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की अहम भूमिका है।

Edited By: Rupesh Kumar